С нового года покупать дизель со спецмаркировкой можно будет только при наличии разрешения

В сельском хозяйстве и рыболовстве применяется дизельное топливо со специальной маркировкой, которое по закону может использоваться в машинах для сельскохозяйственного производства, а также в коммерческом рыболовстве. К дизельному топливу со специальной маркировкой применяется более выгодная ставка акциза по сравнению с обычным дизельным топливом, поэтому его на протяжении многих лет приобретают также лица, не связанные ни с сельским хозяйством, ни с рыболовством.

Согласно поправкам, с 2023 года приобретать дизельное топливо со специальной маркировкой смогут только юридические лица и предприниматели-физические лица (FIE), состоящие на учете в соответствующем регистре и имеющие соответствующее право покупки.

Нововведение призвано улучшить доступность дизельного топлива со специальной маркировкой для тех, кому она в действительности предназначено, а также увеличить налоговые поступления в государственную казну.

Право на покупку дизельного топлива со специальной маркировкой получат только юридические лица и FIE, занимающиеся сельским хозяйством и профессиональным рыболовством. Это около 8000 предприятий и индивидуальных предпринимателей. По оценкам, 99% из них получают право на покупку автоматически. В ноябре им будет выслано соответствующее уведомление.