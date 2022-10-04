Мария Юферева-Скуратовски о выборах в Сейм Латвии: распределение „русских“ голосов стало неожиданностью

Латыши выбрали стабильность

Партия премьер-министра Артурса Кришьяниса Кариньша „Новое единство“ выиграла выборы, завоевав 26 мандатов. Это говорит о том, что в целом народ Латвии остался доволен правящей партией и не захотел больших перемен. По мнению аналитиков, в первую очередь активную поддержку партии премьера обеспечил аппарат чиновников, которые особенно ценят стабильность и не приветствуют резкой смены политического ландшафта, который может отразиться и на них.

Однако, в латвийский парламент не прошли две партии, которые входили в коалицию в прошлом созыве - „Консервативные“ и либерально-демократическая партия „Для развития/За!“. Это стало большой неожиданностью, так как предвыборные рейтинги этих партий не указывали на вероятность поражения. Так что традиционные консервативные и либеральные ценности оказались не очень актуальными для латышей на этих выборах.

Возвращение олигархов

Второй особенность выборов в Латвии стало возвращение в большую политику, как самих олигархов либо прохождение тех партий, с которыми они поддерживают тесные связи. Так, кандидатом в премьер-министры от союза Зеленых и Крестьян в Сейм является бывший мэр Вентспила Айвар Лембергс, осужденный за коррупцию и трижды сидевший в тюрьме трижды. Партия получила 16 мандатов.

Партия „Латвия на первом месте“ Айнара Шлесерса получила 9 мест в Сейме. Шлесерса не только называют олигархом и обвиняют в коррупции, но также приписывают связи с Кремлем. Во время пандемии Шлесерс выступал против вакцинации из-за чего путь в правительство Кариньша оказался ему заказан. За это партией также стоит и бывший премьер-министр Латвии и бизнесмен Андрис Шкеле, которому были предъявлены обвинения в мошенничестве и возможной легализации преступно нажитых средств.

Так что можно отметить, что давний идеологический конфликт между европейскими ценностями и олигархическими интересами в Латвии никуда не делся, а получил новый виток развития, который нашел отражение в новом составе парламента.

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