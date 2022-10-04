Мария Юферева-Скуратовски о выборах в Сейм Латвии: распределение „русских“ голосов стало неожиданностью(19)
1 октября в Латвии состоялись выборы в 14-й Сейм, которые преподнесли ряд сюрпризов. В латвийский парламент (100 мест) прошло 7 партий. Вчерашние фавориты потерпели поражение, а популисты и олигархи оказалось на гребне волны.
Латыши выбрали стабильность
Партия премьер-министра Артурса Кришьяниса Кариньша „Новое единство“ выиграла выборы, завоевав 26 мандатов. Это говорит о том, что в целом народ Латвии остался доволен правящей партией и не захотел больших перемен. По мнению аналитиков, в первую очередь активную поддержку партии премьера обеспечил аппарат чиновников, которые особенно ценят стабильность и не приветствуют резкой смены политического ландшафта, который может отразиться и на них.
Однако, в латвийский парламент не прошли две партии, которые входили в коалицию в прошлом созыве - „Консервативные“ и либерально-демократическая партия „Для развития/За!“. Это стало большой неожиданностью, так как предвыборные рейтинги этих партий не указывали на вероятность поражения. Так что традиционные консервативные и либеральные ценности оказались не очень актуальными для латышей на этих выборах.
Возвращение олигархов
Второй особенность выборов в Латвии стало возвращение в большую политику, как самих олигархов либо прохождение тех партий, с которыми они поддерживают тесные связи. Так, кандидатом в премьер-министры от союза Зеленых и Крестьян в Сейм является бывший мэр Вентспила Айвар Лембергс, осужденный за коррупцию и трижды сидевший в тюрьме трижды. Партия получила 16 мандатов.
Партия „Латвия на первом месте“ Айнара Шлесерса получила 9 мест в Сейме. Шлесерса не только называют олигархом и обвиняют в коррупции, но также приписывают связи с Кремлем. Во время пандемии Шлесерс выступал против вакцинации из-за чего путь в правительство Кариньша оказался ему заказан. За это партией также стоит и бывший премьер-министр Латвии и бизнесмен Андрис Шкеле, которому были предъявлены обвинения в мошенничестве и возможной легализации преступно нажитых средств.
Так что можно отметить, что давний идеологический конфликт между европейскими ценностями и олигархическими интересами в Латвии никуда не делся, а получил новый виток развития, который нашел отражение в новом составе парламента.
Русские голоса ушли популистам
Но главной неожиданностью стало распределение „русских“ голосов. Партия „Согласие“, которая была неизменным лидером парламентских выборов, и за которую голосовали русскоязычные жители страны, не преодолела пятипроцентный барьер. Впервые за пять созывов она не будет представлена в Сейме.
Вместо „Согласия“ в Сейм Латвии зашла партия „раскольника“ Алексея Росликова „За стабильность!“. Она была образована после раскола фракции „Согласия“ в Рижской думе. По факту ее программа сильно перекликалась с предвыборными обещаниями „Согласия“. Возможность школьного образования на родном языке, предоставление права голоса для неграждан, снижение налогов на определенные категории товаров и услуг, повышение социальных пособий – все это озвучено в программах обеих партий.
Я думаю, что решающими факторами при распределении голосов русскоязычных жителей Латвии в пользу той или иной политической силы стали высказывания партий по вопросам вакцинации и ограничений, переводу школ на латышский язык, российской агрессии в Украине, красноармейским памятникам. Словом, по тем вопросам, которые вызывают сильнейший эмоциональный отклик у русскоязычного избирателя.
Если „Согласие“ пыталось идти по пути поиска диалога, компромисса и не давало невыполнимых обещаний, то партия „За стабильность“ пошла по пути громких заявлений и популизма. Алексей Росликов («За стабильность!“) во время предвыборной программы говорил ровно то, что хотели слышать от него люди: „Сейчас все плохо, но мы все исправим, покажем всем в Сейме Кузькину мать, вы в нас не разочаруетесь!“ В итоге „За стабильность“ получила 11 мандатов в Сейме. Время покажет, как именно депутаты распорядятся этим политическим капиталом.
Но в целом, русскоязычные граждане Латвии в этот раз не показали предпочтения какой-то конкретной партии и голосовали за разные политические силы. За голоса русскоязычных избирателей в Латвии сражалось сразу несколько партий. Ситуация была достаточно напряженной, так как была велика вероятность, что эти партии растащат голоса друг у друга и в итоге никто из них не преодолеет пятипроцентный барьер.