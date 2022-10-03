ФОТО | Полиция ищет свидетелей ДТП

В минувший четверг в промежутке между 15 и 19 часами неустановленный пока автомобиль совершил наезд на стоящий у дома 27 по улице Ваба автомобиль BMW серебристого цвета.

После совершения ДТП водитель покинул место происшествия, не сообщив об этом полиции или собственнику поврежденной машины.

Полиция просит всех, у кого есть информация о совершившем ДТП водителе, связаться с полицией по телефону 730 8814 по электронной почте louna.ate@list.politsei.ee.