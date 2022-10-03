Около 3000 приехавших в Эстонию украинских детей до сих пор не ходят в школу

„Есть родители, которые в качестве одной из причин, почему они не хотят отдавать своих детей в школу, называют, что Украина потом не примет в зачет то, что дети здесь получают в качестве учебного материала. Но это не так, все эти знания будут учтены. Когда дети вернутся на родину, они смогут учиться и дальше, и не останутся на второй год“, - заверил вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев.

В Министерстве образования заявляют, что исключений для детей военных беженцев делать не будут: закон един для всех. Иначе может рвануть социальная бомба.

„Мы должны помочь украинским детям подготовиться и к жизни тоже, а не побуждать их сидеть дома. Что будет, если через год или два они по-прежнему будут в Эстонии, но не будут учиться? Что с ними будет? Тогда возникнут уже другие социальные проблемы“, - подчеркнул министр образования и науки Тынис Лукас.

Министр образования обсудит вопрос зачета полученного в Эстонии образования со своим украинским коллегой в пятницу.