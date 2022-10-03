Кая Каллас об атаке на газопровод „Северный поток“: нужно укреплять оборону, чтобы такое не было возможным

Сейчас занимаются выяснением, чьих рук это дело. Отсюда можно будет делать заключения. Все страны НАТО пересматривают охрану своей критической и жизненно важной инфраструктуры. Нужно сделать всё, что возможно, чтобы усилить защиту, чтобы такие атаки были бы невозможны.

Это надо обсуждать с союзниками по НАТО. Сама по себе эта труба не является же европейской трубой. Если мы посмотрим, у кого был мотив, то у России он, конечно, есть. Собираются улики, чтобы определить кто за этим стоит. Вопрос в том, это нападение имеет место на территории страны-члена альянса, и тогда идет другой вопрос - как страна-член, на чьей территории это произошло, это трактует. Она должна прежде всего начать по 4-й статье консультации и затем сказать, что это статья 5, и тогда следующий шаг - что НАТО сделает так сказать в противовес.