Кая Каллас об атаке на газопровод „Северный поток“: нужно укреплять оборону, чтобы такое не было возможным(33)
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказала после сегодняшнего заседания Совета по гособороне, что НАТО не может что-то предпринять в отношении нападения на газопровод „Северный поток“ до тех пор, пока не установлено, кто несет за это ответственность.
В связи с нападением на „Северный поток“ возник вопрос: когда и как на это отреагирует НАТО. Некоторые эксперты предупреждают, что осенью подобные атаки могут повториться.
Сейчас занимаются выяснением, чьих рук это дело. Отсюда можно будет делать заключения. Все страны НАТО пересматривают охрану своей критической и жизненно важной инфраструктуры. Нужно сделать всё, что возможно, чтобы усилить защиту, чтобы такие атаки были бы невозможны.
Если всё-таки будет установлено, что эта атака со стороны России, тогда нужно, чтобы на это отреагировал блок НАТО и задействовал 5-ю статью?
Это надо обсуждать с союзниками по НАТО. Сама по себе эта труба не является же европейской трубой. Если мы посмотрим, у кого был мотив, то у России он, конечно, есть. Собираются улики, чтобы определить кто за этим стоит. Вопрос в том, это нападение имеет место на территории страны-члена альянса, и тогда идет другой вопрос - как страна-член, на чьей территории это произошло, это трактует. Она должна прежде всего начать по 4-й статье консультации и затем сказать, что это статья 5, и тогда следующий шаг - что НАТО сделает так сказать в противовес.