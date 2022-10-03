В МИД Эстонии вызвали посла России

Гендиректор восточно-европейского и центрально-азиатского отдела МИД ЭР Марге Мардисалу-Кахар сообщила послу РФ, что Эстония никогда не признает результаты незаконных референдумов, по международному праву они не являются легитимными.

Послу было заявлено, что у Украины есть полное право защищать свою территорию в международно признанных границах и восстановить свой контроль над аннектированными территориями. Эстония выражает ясную поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Эстония еще раз призвала Россию прекратить военные действия в Украине, вывести свои войска и прекратить риторику с угрозами применения ядерного оружия.