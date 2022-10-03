ФОТО | Белые розы как символ мира, черные розы как символ траура. У посольства РФ прошла антивоенная акция

„Будний рабочий день был выбран неслучайно. Мы хотим, чтобы работники посольства посмотрели нам в глаза“, - делятся с RusDelfi организаторы акции.

Одна из организаторов акции активистка Александра рассказывает, что изначально подобные акции стали проходить в Израиле. „Таким способом женщины выражали траур. И потом уже идею подхватили все те, кто против войны, — рассказала RusDelfi Александра. — В России уже с февраля в разных городах проходили подробные акции. Мы решили провести подобную и здесь, в Таллинне“.