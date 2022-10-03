Колледж полиции и погранохраны Академии МВД возглавит экс-министр Кристиан Яани(1)
С 30 октября на должность директора Колледжа полиции и погранохраны Академии МВД заступит бывший министр внутренних дел Кристиан Яани.
„Уверен, что как директор колледжа Кристиан Яни будет очень способствовать популяризации полицейской работы и притоку новых учащихся“, - считает ректор академии Марек Линк, отмечая большой опыт и необходимые для руководителя качества Яани.
Кандидатуру директора Колледжа полиции и погранохраны Академии МВД должен еще утвердить (по предложению ректора) глава МВД.
Должностной срок на данном посту составляет пять лет. Полномочия нынешнего директора колледжа Калви Алмосена истекают 29-го октября.
Министром внутренних дел Кристиан Яани был с 26 января 2021 года по 3 июня 2022 года (в правительстве, которое сформировали Партия реформ и Центристская партия).