Колледж полиции и погранохраны Академии МВД возглавит экс-министр Кристиан Яани

„Уверен, что как директор колледжа Кристиан Яни будет очень способствовать популяризации полицейской работы и притоку новых учащихся“, - считает ректор академии Марек Линк, отмечая большой опыт и необходимые для руководителя качества Яани.

Кандидатуру директора Колледжа полиции и погранохраны Академии МВД должен еще утвердить (по предложению ректора) глава МВД.

Должностной срок на данном посту составляет пять лет. Полномочия нынешнего директора колледжа Калви Алмосена истекают 29-го октября.

Министром внутренних дел Кристиан Яани был с 26 января 2021 года по 3 июня 2022 года (в правительстве, которое сформировали Партия реформ и Центристская партия).