03.10.2022, 15:45
ФОТО | Суд пошел навстречу провокатору, обвиняемому в демонстрации символов государства-агрессора(15)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня жителю Маарду Мареку Чадромцеву, который разъезжал на мотороллере, покрытом опознавательными знаками советских времен и буквой Z, и в одежде, прославляющим Российскую Федерацию, был вынесен приговор. Суд пошел ему навстречу. Чадромцев был приговорен к общественно-полезным работам. Изъятые у него вещи будут ему возвращены по вступлению приговора в силу.