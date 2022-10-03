ФОТО | Суд пошел навстречу провокатору, обвиняемому в демонстрации символов государства-агрессора

Чадромцев был задержан полицией 29 августа этого года в Маарду, где правоохранители заметили его одетым в куртку и шапку с российской символикой, на мотороллере с наклейкой Z и символикой советских времен.

В конце сентября Чадромцев сказал в суде, что признает свою вину, но заявил, что ранее не знал о включении буквы Z в список враждебных символов. В то время как другие символы (наклейка со Сталиным, октябрятский значок, российский герб ) для него „просто приятны“ и исторически важны, а контекст буквы Z неизвестен. „Я до сих пор не знаю, что именно означает эта буква „Z“, — сказал Чадромцев в присутствии судьи и заявил, что не поддерживает войну в Украине и действия кремлевской элиты. „Я против любого насилия“.