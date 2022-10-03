Новости Эстонии
03.10.2022, 15:45

ФОТО | Суд пошел навстречу провокатору, обвиняемому в демонстрации символов государства-агрессора

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Марек Чадромцев в суде
Марек Чадромцев в суде
ФОТО: Henri-Kristian Kirsip | Delfi Meedia

Сегодня жителю Маарду Мареку Чадромцеву, который разъезжал на мотороллере, покрытом опознавательными знаками советских времен и буквой Z, и в одежде, прославляющим Российскую Федерацию, был вынесен приговор. Суд пошел ему навстречу. Чадромцев был приговорен к общественно-полезным работам. Изъятые у него вещи будут ему возвращены по вступлению приговора в силу.

Чадромцев был задержан полицией 29 августа этого года в Маарду, где правоохранители заметили его одетым в куртку и шапку с российской символикой, на мотороллере с наклейкой Z и символикой советских времен.

В конце сентября Чадромцев сказал в суде, что признает свою вину, но заявил, что ранее не знал о включении буквы Z в список враждебных символов. В то время как другие символы (наклейка со Сталиным, октябрятский значок, российский герб ) для него „просто приятны“ и исторически важны, а контекст буквы Z неизвестен. „Я до сих пор не знаю, что именно означает эта буква „Z“, — сказал Чадромцев в присутствии судьи и заявил, что не поддерживает войну в Украине и действия кремлевской элиты. „Я против любого насилия“.

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