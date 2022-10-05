Руководители по персоналу: в трудные времена людям стоит первым делом пользоваться именно этой льготой
По словам Сирли Спелман, вице-президента Эстонского общества HR, объединяющего энтузиастов в области управления персоналом, люди должны использовать как можно больше предлагаемых льгот, чтобы компенсировать рост цен. В нынешнее время, когда уровень стресса особенно высок, определённо не следует упускать возможность воспользоваться льготой на укрепление здоровья в размере 100 евро, предлагаемую государством и многими предприятиями.
По словам Сирли Спелман, государство ежеквартально предоставляет предприятиям налоговую льготу, которую они могут предложить своим сотрудникам на получение услуг по укреплению здоровья и занятия спортом, в размере ста евро. „В прошлом году такую возможность своим сотрудникам предоставили почти 4 тысячи предприятий, и соответствующими услугами воспользовались 119 тысяч человек. В дополнение на многих предприятиях у работников есть отдельные спортивные и оздоровительные учётные записи, которые позволяют пользоваться услугами намного более широкого спектра, чем предусмотрено государством. Однако многие люди упускают эту возможность по незнанию или из-за лени“, — добавила Спелман.
„В настоящее время почти половина выделенных денег на таких оздоровительных учётных записях пропадает. Я рекомендую всем, для начала, выяснить, предлагает ли их предприятие льготу своим сотрудникам. Льгота может быть использована для оплаты посещения, например, оздоровительного мероприятия или спортивного клуба, а также визита к врачу-реабилитологу, физиотерапевту или психологу. О налоговой скидке на укрепление здоровья лучше осведомлены более крупные предприятия, но эту возможность стоит использовать и предприятиям, состоящих из одного и двух человек“, — сказала Спелман.
„Как специалисты по управлению персоналом, мы видим, что укрепление здоровья сотрудников, совершенно очевидно, окупается для предприятия. Люди становятся здоровее, и они лучше мотивированы. Кроме того, эти деньги напрямую и однозначно идут на укрепление здоровья, в отличие, например, от обычного повышения зарплаты“, — сказала Спелман.
По словам вице-президента Эстонского общества HR, в настоящее время государство позволяет работодателям поддерживать укрепление здоровья своих сотрудников без уплаты налогов в размере ста евро в квартал и перечень услуг, на которые эта льгота распространяется, довольно ограничен. „Чтобы облегчить растущие проблемы со здоровьем, государство могло бы быстро внести два изменения. Предельную сумму налоговой льготы однозначно следует увеличить, потому что на сто евро в квартал уже не получится ходить в спортклуб или позволить себе что-то другое. В качестве второй меры, следует значительно расширить перечень допустимых услуг по укреплению здоровье по сравнению с нынешним“, — сказала Спелман.
„Государству следовало бы распространить налоговые льготы на услуги, способствующие укреплению душевного здоровья, потому что за время эпидемии коронавируса доля психических и поведенческих расстройств резко увеличилась, в прошлом году в Эстонии их диагностировали в 93 000 случаях“, — считает Спелман.
„Я призываю все предприятия в Эстонии использовать налоговую льготу на укрепление здоровья и предлагать её своим сотрудникам — так ваши сотрудники будут вас больше ценить, будут здоровее, и у них будет более сильный командный дух“, — добавила Спелман.