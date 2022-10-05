Руководители по персоналу: в трудные времена людям стоит первым делом пользоваться именно этой льготой

По словам Сирли Спелман, государство ежеквартально предоставляет предприятиям налоговую льготу, которую они могут предложить своим сотрудникам на получение услуг по укреплению здоровья и занятия спортом, в размере ста евро. „В прошлом году такую возможность своим сотрудникам предоставили почти 4 тысячи предприятий, и соответствующими услугами воспользовались 119 тысяч человек. В дополнение на многих предприятиях у работников есть отдельные спортивные и оздоровительные учётные записи, которые позволяют пользоваться услугами намного более широкого спектра, чем предусмотрено государством. Однако многие люди упускают эту возможность по незнанию или из-за лени“, — добавила Спелман.

„В настоящее время почти половина выделенных денег на таких оздоровительных учётных записях пропадает. Я рекомендую всем, для начала, выяснить, предлагает ли их предприятие льготу своим сотрудникам. Льгота может быть использована для оплаты посещения, например, оздоровительного мероприятия или спортивного клуба, а также визита к врачу-реабилитологу, физиотерапевту или психологу. О налоговой скидке на укрепление здоровья лучше осведомлены более крупные предприятия, но эту возможность стоит использовать и предприятиям, состоящих из одного и двух человек“, — сказала Спелман.

„Как специалисты по управлению персоналом, мы видим, что укрепление здоровья сотрудников, совершенно очевидно, окупается для предприятия. Люди становятся здоровее, и они лучше мотивированы. Кроме того, эти деньги напрямую и однозначно идут на укрепление здоровья, в отличие, например, от обычного повышения зарплаты“, — сказала Спелман.