Тестовый прогон „Янтарного поезда“ до Каунаса прошел успешно, перевозчик ждет открытия регулярной линии(3)
„Пробный рейс „Янтарного поезда“ прошёл исключительно гладко — товары прибыли из Мууга в Каунас, оттуда в Дуйсбург, а потом к нашим клиентам в Нидерландах и Франции в установленные сроки“, — сказал руководитель DB Schenker в Балтии, который уверен, что такой оперативный транспортный коридор в Центральную Европу, безусловно, необходим.
„Мы надеемся, что все принимающие решения лица выполнят домашнюю работу и сделают соответствующие выводы, после чего принципиальные вопросы с таможней и свободной зоной в Мууга будут быстро решены. Со своей стороны мы готовы, и, учитывая размер сегодняшнего железнодорожного состава, заполнение поезда только за счёт товаров эстонского экспорта и импорта должно быть вполне осуществимым“, — сказал Янек Саареокс.
Важным преимуществом железнодорожного транспорта является меньший выброс CO2 в расчёте на тонну перевозимых грузов, что как правило означает также более низкую цену. Например, экологический след CO2 при транспортировке прицепа, который несколько недель назад был отправлен поездом из Мууга во Францию, был примерно на треть меньше, чем если бы тот же товар был доставлены в пункт назначения только автомобильным транспортом.
DB Schenker работает на эстонском рынке с 1991 года и сегодня обеспечивает работой 165 человек. Общая площадь складских помещений компании в Таллинне, Тарту, Йыхви и Пярну составляет 22 000 квадратных метров, а площадь терминалов – 6 000 квадратных метров. Оборот DB Schenker в Эстонии в 2021 году составил 47,5 миллиона евро.