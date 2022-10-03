Тестовый прогон „Янтарного поезда“ до Каунаса прошел успешно, перевозчик ждет открытия регулярной линии

„Пробный рейс „Янтарного поезда“ прошёл исключительно гладко — товары прибыли из Мууга в Каунас, оттуда в Дуйсбург, а потом к нашим клиентам в Нидерландах и Франции в установленные сроки“, — сказал руководитель DB Schenker в Балтии, который уверен, что такой оперативный транспортный коридор в Центральную Европу, безусловно, необходим.

„Мы надеемся, что все принимающие решения лица выполнят домашнюю работу и сделают соответствующие выводы, после чего принципиальные вопросы с таможней и свободной зоной в Мууга будут быстро решены. Со своей стороны мы готовы, и, учитывая размер сегодняшнего железнодорожного состава, заполнение поезда только за счёт товаров эстонского экспорта и импорта должно быть вполне осуществимым“, — сказал Янек Саареокс.

Важным преимуществом железнодорожного транспорта является меньший выброс CO 2 в расчёте на тонну перевозимых грузов, что как правило означает также более низкую цену. Например, экологический след CO 2 при транспортировке прицепа, который несколько недель назад был отправлен поездом из Мууга во Францию, был примерно на треть меньше, чем если бы тот же товар был доставлены в пункт назначения только автомобильным транспортом.

DB Schenker работает на эстонском рынке с 1991 года и сегодня обеспечивает работой 165 человек. Общая площадь складских помещений компании в Таллинне, Тарту, Йыхви и Пярну составляет 22 000 квадратных метров, а площадь терминалов – 6 000 квадратных метров. Оборот DB Schenker в Эстонии в 2021 году составил 47,5 миллиона евро.