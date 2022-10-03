Ежегодно около тысячи пожилых людей получают травмы в результате падения дома. Хуже всего ситуация в Ида-Вирумаа

Наибольшее число падений в домашней обстановке в 2021 году было в Ида-Вирумаа — 249 на 100 000 жителей. Наибольшее количество случаев на душу населения было также в Ида-Вирумаа, но и в Ляэнемаа и Вильяндимаа — 249, 96 и 76 падений соответственно.

Согласно составленному Спасательным департаментом профилю, упавшему дома человеку 76 лет, он проживает в одиночку в многоквартирном доме и страдает хроническими заболеваниями. Это человек, ограниченный в передвижении, имеющий особые потребности, находящийся в инвалидном кресле или прикованный к постели, который упал с кровати, в туалете или ванной комнате и больше не может подняться.

„О серьезности ситуации говорит, например, тот показательный факт, что спасатели посетили не один раз сорок жилищ из-за несчастных случаев, связанных с падениями“, — говорит руководитель отдела превенции Спасательного департамента Яаника Усин. Она добавляет, что, прибыв на место вызова, спасатели всегда сталкиваются с печальным зрелищем — пожилой человек находится в результате падения длительное время в беспомощном состоянии, и в большинстве случаев падение существенно влияет на его способность справляться самостоятельно в будущем.

Усин подчеркивает, что своевременное оказание помощи пожилому человеку часто упирается в одно препятствие. „Это запертая дверь, ключи от которой находятся с внутренней стороны квартиры“, — сказала Усин и добавила, что такой ситуации нужно непременно избегать, следует найти надежного соседа, у которого можно оставить запасные ключи.

Чтобы повысить осведомленность о проблеме, инициировать дискуссию в обществе и добиться изменения поведения пожилых людей, а в долгосрочной перспективе — уменьшить количество несчастных случаев, Спасательный департамент запустил информационную кампанию „Создай себе дома основу для безопасной жизни“.