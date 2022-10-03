Ежегодно около тысячи пожилых людей получают травмы в результате падения дома. Хуже всего ситуация в Ида-Вирумаа(1)
Судя по полученным Спасательным департаментом вызовам, за последние три года увеличилось количество падений пожилых людей или людей с особыми потребностями в домашней обстановке. В 2018 году было зарегистрировано 701 падение, в 2019 — 726 падений, в 2020 — 796 падений, а в 2021 — уже 943 случая. В 2020 году по данным регистра причин смерти в результате случайного падения погибли 183 человека. По крайней мере, в трети случаев известно, что падение произошло дома.
Наибольшее число падений в домашней обстановке в 2021 году было в Ида-Вирумаа — 249 на 100 000 жителей. Наибольшее количество случаев на душу населения было также в Ида-Вирумаа, но и в Ляэнемаа и Вильяндимаа — 249, 96 и 76 падений соответственно.
Согласно составленному Спасательным департаментом профилю, упавшему дома человеку 76 лет, он проживает в одиночку в многоквартирном доме и страдает хроническими заболеваниями. Это человек, ограниченный в передвижении, имеющий особые потребности, находящийся в инвалидном кресле или прикованный к постели, который упал с кровати, в туалете или ванной комнате и больше не может подняться.
„О серьезности ситуации говорит, например, тот показательный факт, что спасатели посетили не один раз сорок жилищ из-за несчастных случаев, связанных с падениями“, — говорит руководитель отдела превенции Спасательного департамента Яаника Усин. Она добавляет, что, прибыв на место вызова, спасатели всегда сталкиваются с печальным зрелищем — пожилой человек находится в результате падения длительное время в беспомощном состоянии, и в большинстве случаев падение существенно влияет на его способность справляться самостоятельно в будущем.
Усин подчеркивает, что своевременное оказание помощи пожилому человеку часто упирается в одно препятствие. „Это запертая дверь, ключи от которой находятся с внутренней стороны квартиры“, — сказала Усин и добавила, что такой ситуации нужно непременно избегать, следует найти надежного соседа, у которого можно оставить запасные ключи.
Чтобы повысить осведомленность о проблеме, инициировать дискуссию в обществе и добиться изменения поведения пожилых людей, а в долгосрочной перспективе — уменьшить количество несчастных случаев, Спасательный департамент запустил информационную кампанию „Создай себе дома основу для безопасной жизни“.
С этой целью мы призываем пожилых людей и их близких осмотреть свой дом и сделать его при необходимости более безопасным. „Важно осмотреть жилище критическим взглядом от пола до потолка и при необходимости расставить мебель так, чтобы траектория передвижения была максимально свободной, на полу не было вещей, о которые можно споткнуться, или возвышений, неровностей, которые могут затруднить передвижение“, — отметила Усин. Важно также разместить вещи, которыми Вы чаще всего пользуетесь, в пределах досягаемости, а также подумать об одежде и обуви, которые должны быть удобными, иметь нескользящую подошву и не цепляться за мебель при передвижении.
Семейный врач Арго Лятт добавляет, что самым важным фактором для пожилых людей, живущих вместе с семьей или в одиночку, а также для людей с особыми потребностями, является их здоровье. „Очень важно, чтобы пожилой человек поддерживал физическую форму, следил за своим здоровьем и изменениями в организме, при необходимости регулярно принимал лекарства и посещал врача“, — добавил Лятт.
Примеры полученных Спасательным департаментом вызовов, связанных с падением:
Женщина в возрасте 80+ ударилась головой при падении и не смогла подняться. О пострадавшей сообщил сосед. Спасатели вскрыли дверь, и сотрудники скорой помощи попали в квартиру.
74-летняя женщина упала и пролежала в результате этого на полу три дня. Спасатели проникли в ее квартиру через балкон, открыли дверь изнутри и впустили сотрудников скорой помощи.
68-летняя женщина упала и, не имея возможности подняться самостоятельно, стала громким голосом звать на помощь. Соседи находились за дверью, но не могли попасть в квартиру, поскольку дверь была заперта. Спасатели проникли в квартиру через окно.
Позвонивший в Спасательный департамент человек услышал, находясь на лестничной клетке, крики женщины о помощи. 92-летняя женщина упала с кровати. Спасатели вскрыли дверь ломом, чтобы сотрудники скорой помощи смогли оказать ей помощь.
В Центр тревоги поступило сообщение, что из соседней квартиры доносятся крики о помощи. Прибывшие на место спасатели проникли в квартиру через окно и обнаружили упавшую в ванной комнате рядом с ванной пожилую женщину, которую передали скорой помощи для проверки состояния здоровья.
В Центр тревоги позвонили жители дома, которые неделю не видели свою 67-летнюю соседку. К сожалению, женщина была найдена мертвой дома с травмами, полученными при падении.
89-летняя женщина в течение дня не отвечала на телефонные звонки и звонки в дверь. У родственника был ключ, но, когда он попытался войти, оказалось, что дверь закрыта изнутри на щеколду. Спасатели проникли в квартиру через балкон и обнаружили, что пострадавшая упала в ванной комнате.
Советы, как сделать свой быт более безопасным:
уберите ковры и напольные покрытия или закрепите их свободные края
уберите с пола ненужные вещи, мешающие передвижению
оборудуйте все лестницы перилами или по возможности избегайте лестниц
уберите или почините неустойчивые (шатающиеся или сломанные) предметы мебели
разместите мебель так, чтобы пути передвижения были свободны
разместите наиболее часто используемые предметы на удобной высоте
избегайте при передвижении по дому свисающих тканей
замените скользкие поверхности пола или сделайте их шероховатыми
Советы, как вести себя безопасно:
при необходимости используйте в ванной комнате поручни, сиденье для душа, приподнятое сиденье для унитаза
передвигаясь ночью, включайте свет и, по возможности, используйте автоматическое освещение!
используйте тапки или носки со стопперами
поддерживайте физическую форму; регулярно проверяйте состояние своего здоровья; при необходимости просите помощи в работе по дому; одевайтесь сидя; вставайте и садитесь спокойно, не торопясь
при необходимости используйте правильные средства для передвижения
при необходимости будьте готовы отказаться от своих привычек. Например, чтобы избежать передвижения по лестнице, организуйте свой быт на нижнем этаже и для внедрения этих изменений попросите своих близких помочь Вам в этом.
Инициатива реализуется в рамках проекта „Разработка и пилотирование методологии оценки и снижения рисков бытового травматизма, а также поддерживающие ее действия“ заявочного тура „Комплексные услуги по поддержке здоровья и безопасности в домашних условиях“ финансовых инструментов программы Европейской экономической зоны и Норвегии на 2014-2021 гг. „Местное развитие и сокращение бедности“.