Новости Эстонии
03.10.2022, 16:51

Ежегодно около тысячи пожилых людей получают травмы в результате падения дома. Хуже всего ситуация в Ида-Вирумаа

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ФОТО: Pixabay

Судя по полученным Спасательным департаментом вызовам, за последние три года увеличилось количество падений пожилых людей или людей с особыми потребностями в домашней обстановке. В 2018 году было зарегистрировано 701 падение, в 2019 — 726 падений, в 2020 — 796 падений, а в 2021 — уже 943 случая. В 2020 году по данным регистра причин смерти в результате случайного падения погибли 183 человека. По крайней мере, в трети случаев известно, что падение произошло дома.

Наибольшее число падений в домашней обстановке в 2021 году было в Ида-Вирумаа — 249 на 100 000 жителей. Наибольшее количество случаев на душу населения было также в Ида-Вирумаа, но и в Ляэнемаа и Вильяндимаа — 249, 96 и 76 падений соответственно.

Согласно составленному Спасательным департаментом профилю, упавшему дома человеку 76 лет, он проживает в одиночку в многоквартирном доме и страдает хроническими заболеваниями. Это человек, ограниченный в передвижении, имеющий особые потребности, находящийся в инвалидном кресле или прикованный к постели, который упал с кровати, в туалете или ванной комнате и больше не может подняться.

„О серьезности ситуации говорит, например, тот показательный факт, что спасатели посетили не один раз сорок жилищ из-за несчастных случаев, связанных с падениями“, — говорит руководитель отдела превенции Спасательного департамента Яаника Усин. Она добавляет, что, прибыв на место вызова, спасатели всегда сталкиваются с печальным зрелищем — пожилой человек находится в результате падения длительное время в беспомощном состоянии, и в большинстве случаев падение существенно влияет на его способность справляться самостоятельно в будущем.

Усин подчеркивает, что своевременное оказание помощи пожилому человеку часто упирается в одно препятствие. „Это запертая дверь, ключи от которой находятся с внутренней стороны квартиры“, — сказала Усин и добавила, что такой ситуации нужно непременно избегать, следует найти надежного соседа, у которого можно оставить запасные ключи.

Чтобы повысить осведомленность о проблеме, инициировать дискуссию в обществе и добиться изменения поведения пожилых людей, а в долгосрочной перспективе — уменьшить количество несчастных случаев, Спасательный департамент запустил информационную кампанию „Создай себе дома основу для безопасной жизни“.

С этой целью мы призываем пожилых людей и их близких осмотреть свой дом и сделать его при необходимости более безопасным. „Важно осмотреть жилище критическим взглядом от пола до потолка и при необходимости расставить мебель так, чтобы траектория передвижения была максимально свободной, на полу не было вещей, о которые можно споткнуться, или возвышений, неровностей, которые могут затруднить передвижение“, — отметила Усин. Важно также разместить вещи, которыми Вы чаще всего пользуетесь, в пределах досягаемости, а также подумать об одежде и обуви, которые должны быть удобными, иметь нескользящую подошву и не цепляться за мебель при передвижении.

Семейный врач Арго Лятт добавляет, что самым важным фактором для пожилых людей, живущих вместе с семьей или в одиночку, а также для людей с особыми потребностями, является их здоровье. „Очень важно, чтобы пожилой человек поддерживал физическую форму, следил за своим здоровьем и изменениями в организме, при необходимости регулярно принимал лекарства и посещал врача“, — добавил Лятт.

Примеры полученных Спасательным департаментом вызовов, связанных с падением:


  • Женщина в возрасте 80+ ударилась головой при падении и не смогла подняться. О пострадавшей сообщил сосед. Спасатели вскрыли дверь, и сотрудники скорой помощи попали в квартиру.

  • 74-летняя женщина упала и пролежала в результате этого на полу три дня. Спасатели проникли в ее квартиру через балкон, открыли дверь изнутри и впустили сотрудников скорой помощи.

  • 68-летняя женщина упала и, не имея возможности подняться самостоятельно, стала громким голосом звать на помощь. Соседи находились за дверью, но не могли попасть в квартиру, поскольку дверь была заперта. Спасатели проникли в квартиру через окно.

  • Позвонивший в Спасательный департамент человек услышал, находясь на лестничной клетке, крики женщины о помощи. 92-летняя женщина упала с кровати. Спасатели вскрыли дверь ломом, чтобы сотрудники скорой помощи смогли оказать ей помощь.

  • В Центр тревоги поступило сообщение, что из соседней квартиры доносятся крики о помощи. Прибывшие на место спасатели проникли в квартиру через окно и обнаружили упавшую в ванной комнате рядом с ванной пожилую женщину, которую передали скорой помощи для проверки состояния здоровья.

  • В Центр тревоги позвонили жители дома, которые неделю не видели свою 67-летнюю соседку. К сожалению, женщина была найдена мертвой дома с травмами, полученными при падении.

  • 89-летняя женщина в течение дня не отвечала на телефонные звонки и звонки в дверь. У родственника был ключ, но, когда он попытался войти, оказалось, что дверь закрыта изнутри на щеколду. Спасатели проникли в квартиру через балкон и обнаружили, что пострадавшая упала в ванной комнате.

Советы, как сделать свой быт более безопасным:


  • уберите ковры и напольные покрытия или закрепите их свободные края

  • уберите с пола ненужные вещи, мешающие передвижению

  • оборудуйте все лестницы перилами или по возможности избегайте лестниц

  • уберите или почините неустойчивые (шатающиеся или сломанные) предметы мебели

  • разместите мебель так, чтобы пути передвижения были свободны

  • разместите наиболее часто используемые предметы на удобной высоте

  • избегайте при передвижении по дому свисающих тканей

  • замените скользкие поверхности пола или сделайте их шероховатыми

Советы, как вести себя безопасно:

  • при необходимости используйте в ванной комнате поручни, сиденье для душа, приподнятое сиденье для унитаза

  • передвигаясь ночью, включайте свет и, по возможности, используйте автоматическое освещение!

  • используйте тапки или носки со стопперами

  • поддерживайте физическую форму; регулярно проверяйте состояние своего здоровья; при необходимости просите помощи в работе по дому; одевайтесь сидя; вставайте и садитесь спокойно, не торопясь

  • при необходимости используйте правильные средства для передвижения

  • при необходимости будьте готовы отказаться от своих привычек. Например, чтобы избежать передвижения по лестнице, организуйте свой быт на нижнем этаже и для внедрения этих изменений попросите своих близких помочь Вам в этом.

Инициатива реализуется в рамках проекта „Разработка и пилотирование методологии оценки и снижения рисков бытового травматизма, а также поддерживающие ее действия“ заявочного тура „Комплексные услуги по поддержке здоровья и безопасности в домашних условиях“ финансовых инструментов программы Европейской экономической зоны и Норвегии на 2014-2021 гг. „Местное развитие и сокращение бедности“.

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