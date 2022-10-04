Изменился порядок получения учебных кредитов. Стали ли студенты их реже брать?
С 1 августа изменился порядок получения учебных кредитов. Самым большим изменением является переход от фиксированной процентной ставки к интрессу, который связан с шестимесячным Euribor. Интерес к получению учебных кредитов в Эстонии с каждым годом значительно снижается, поэтому с этой осени банк SEB не будет выдавать новые. При этом в Swedbank заверяют, что интерес к учебным кредитам у их клиентов только растет, пишет „МК Эстония“.
„Потребность в учебных кредитах неуклонно снижалась, и за семь лет количество заемщиков в Эстонии сократилось с 4000 до 1300 учащихся, – говорит руководитель отдела частных клиентов банка SEB Трийн Раудсепп. – По последним данным, только 3% желающих соответствуют условиям выдачи кредита. Причин несколько: во-первых, уменьшение количества студентов, во-вторых – повышение финансовой грамотности. То есть расходы на обучение скорее покрываются деньгами семьи или самостоятельно“.
По ее словам, в 2019 году 68% студентов работали параллельно с учебой.
„На спрос учебных кредитов, безусловно, влияет широкий спектр возможностей бесплатного обучения на эстонском языке, а также система учебных пособий и стипендий“, – добавляет она.
В связи с изменением порядка получения учебного кредита, максимальная сумма займа увеличится до трех тысяч евро, а процентная ставка будет привязана к шестимесячному Euribor, к которому добавляется ставка до трех процентов в год.
„Помимо снижения интереса, мы видим, что в сегодняшних условиях роста цен и повышения процентных ставок суммы учебного кредита может не хватить на год, поэтому учащимся необходимо найти альтернативные способы покрытия своих расходов. Например, работать параллельно с учебой или заручиться поддержкой семьи“, – отмечает Раудсепп.
Те, кто уже взял учебный кредит в SEB, могут ходатайствовать о выплате суммы и за этот учебный год. Если студент, который уже заключил договор об учебном кредите, хочет получить новую часть суммы на прежних условиях, банк SEB просит уведомить его об этом после 1 сентября. Заявление можно подать в интернет-банке или конторе SEB.
Условия стали выгоднее
Руководитель подразделения услуг для частных клиентов Swedbank Тармо Улла отмечает, что, начиная с этого учебного года, условия учебных кредитов стали более выгодными для клиента, и взять кредит стало проще.
„Если раньше максимальная сумма кредита составляла 2500 евро на учебный год, то с 1 сентября она увеличилась до 3000 евро. Процентная ставка по учебным кредитам Swedbank теперь составляет всего 1,99% + 6-месячная ставка Euribor вместо прежних 5%. При этом процентная ставка для студента никогда не будет выше 5%. Вместо двух поручителей теперь достаточно одного“, – перечисляет он.
Специалист заверяет: „Мы продолжим предлагать учебные кредиты на еще более выгодных условиях, чтобы поддержать студентов и учащихся профессиональных учебных заведений. При хорошо продуманном решении кредит обязательно поможет покрыть расходы на учебу, чтобы можно было лучше сосредоточиться на усвоении знаний“.
„За последние пять лет мы наблюдали снижение интереса к учебным кредитам, но теперь, благодаря новым условиям, наоборот, – значительный рост интереса по сравнению с предыдущими годами“, – констатирует Улла.
Из тех, кто уже обратился за учебным кредитом в Swedbank, 83% взяли максимальную сумму, а средний срок погашения кредита составляет 6 лет.