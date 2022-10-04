Изменился порядок получения учебных кредитов. Стали ли студенты их реже брать?

„Потребность в учебных кредитах неуклонно снижалась, и за семь лет количество заемщиков в Эстонии сократилось с 4000 до 1300 учащихся, – говорит руководитель отдела частных клиентов банка SEB Трийн Раудсепп. – По последним данным, только 3% желающих соответствуют условиям выдачи кредита. Причин несколько: во-первых, уменьшение количества студентов, во-вторых – повышение финансовой грамотности. То есть расходы на обучение скорее покрываются деньгами семьи или самостоятельно“.

По ее словам, в 2019 году 68% студентов работали параллельно с учебой.

„На спрос учебных кредитов, безусловно, влияет широкий спектр возможностей бесплатного обучения на эстонском языке, а также система учебных пособий и стипендий“, – добавляет она.

В связи с изменением порядка получения учебного кредита, максимальная сумма займа увеличится до трех тысяч евро, а процентная ставка будет привязана к шестимесячному Euribor, к которому добавляется ставка до трех процентов в год.

„Помимо снижения интереса, мы видим, что в сегодняшних условиях роста цен и повышения процентных ставок суммы учебного кредита может не хватить на год, поэтому учащимся необходимо найти альтернативные способы покрытия своих расходов. Например, работать параллельно с учебой или заручиться поддержкой семьи“, – отмечает Раудсепп.

Те, кто уже взял учебный кредит в SEB, могут ходатайствовать о выплате суммы и за этот учебный год. Если студент, который уже заключил договор об учебном кредите, хочет получить новую часть суммы на прежних условиях, банк SEB просит уведомить его об этом после 1 сентября. Заявление можно подать в интернет-банке или конторе SEB.

Условия стали выгоднее

Руководитель подразделения услуг для частных клиентов Swedbank Тармо Улла отмечает, что, начиная с этого учебного года, условия учебных кредитов стали более выгодными для клиента, и взять кредит стало проще.