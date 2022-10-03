Сезон открыт: пора ли делать четвертую прививку от коронавируса и нужны ли нам опять ограничения?(19)
С началом осени, как обычно, наступает и сезон простудных и вирусных болезней. Уже третий год подряд к их стандартному списку добавляется коронавирус. Нам снова говорят о необходимости вакцинироваться. В первую очередь сделать уже четвертую прививку приглашают людей из групп риска. „МК-Эстония“ задала специалистам несколько вопросов о вакцинации против COVID-19 и о том, как этот вирус может повлиять на нашу жизнь в этом сезоне.
Медицинские специалисты и летом напоминали о том, что коронавирус никуда не пропал, и опасность зара-зиться им есть всегда. Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 даже росло с конца июня и до начала августа, затем начало снижаться и по состоянию на 5 сентября составило 2 279 заболевших за неделю. На стационарном лечении за все лето находилось не более 153 человек одновременно, в начале сентября их число сократилось до 75.
Кажется, что сейчас ковид не агрессивен. В прошлом году уже с середины августа правительство ввело требование носить маски в общественном транспорте и магазинах, поскольку число заболевших неустанно росло. В этом году в конце лета, наоборот, наблюдалось снижение количества заболевших, поэтому люди могут дышать свободно.
Но, несмотря на это, вакцинация населения продолжается. В первую очередь сделать вторую бустерную прививку зовут людей старше 60 лет и людей старше 12 лет, которые имеют какие-либо хронические заболевания. Но и тем, кто к группам риска не относится, и у кого с предыдущей вакцинации прошло полгода, врачи рекомендуют сделать прививку не позднее сентября.
Специалисты признают, что за два года вирус стал менее агрессивным, и его успели хорошо изучить. Кроме того, изменились и внешние проявления заболевания.
„Вначале мы видели много нарушений функций, связанных с обонянием и вкусом. На данный момент частота их проявлений уменьшились. Сейчас люди в основном страдают от слабости, учащенного сердцебиения и проблем с дыханием. В результатах различных исследований можно увидеть, что вирус COVID-19 также может вызвать ряд таких патологических состояний, как, например, образование тромбов, диабет, а также различные когнитивные расстройства, вероятность возникновения которых повышается после перенесённого заболевания“, – сказала семейный врач и доцент семейной медицины Тартуского университета Марье Оона,.
Семейные врачи пока не могут сказать, можно ли приравнять коронавирус к гриппу и станет ли он таким же сезонным заболеванием. Как известно, на сегодняшний момент продолжительность периода циркуляции вируса COVID-19 в мире относительно короткая, и вполне вероятно, что в ближайшие месяцы вирус не сможет достичь некой финальной фазы в своей эволюции, когда уже не сможет развиваться дальше.
„Сейчас проблема заключается и в новизне болезни, и в том, что вирус развивается с каждым новым штаммом. Преждевременно говорить, что мы можем забыть о нем в ближайшие месяцы. Большую роль в облегчении ситуации сейчас играет то, что мы учимся жить с вирусом, максимально защищая себя. Вот тут-то и приходят на помощь всем известные рекомендации – продолжение вакцинации, соблюдение правил личной гигиены, ношение маски и самоизоляция в случае болезни“, – пояснила Оона.
Алина Тереп, семейный врач
– Можно ли сказать, что COVID-19 стал менее опасным для жителей Эстонии? Что в этом плане изменилось за два года?
– Омикрон действительно менее агрессивный. Многие уже переболели или вакцинированы. Поэтому может возникать ложное чувство безопасности. К сожалению, Омикрон может вызвать тяжелое течение болезни и не только у пациентов группы риска.
– Сейчас на четвертую прививку ожидают людей из групп риска. Нужно ли и всем остальным уже делать четвертую прививку?
– Пациентов группы риска начали вакцинировать раньше, у многих с момента вакцинации и ревакцинации прошло уже около года. Поэтому мы наибольшее внимание уделяем именно этой группе пациентов. Но вакцина предлагается всем желающим. Если с момента последней дозы или заболевания коронавирусом прошло больше полугода, то я бы задумалась о повторной ревакцинации вне зависимости от наличия факторов риска тяжелого протекания болезни.
– Насколько вероятно, что иммунизация от коронавируса станет ежегодной, так же, как и от гриппа? Нужно ли это?
– На данный момент известно, что обеспеченная вакцинацией защита слабеет через полгода, поэтому вполне вероятно, что вакцинация станет регулярной. Вирус мутирует, могут появляться новые штаммы. Кардинально может поменяться подход к этой проблеме, но на данный момент наилучшей тактикой кажется регулярная вакцинация.
– Можно ли одновременно делать прививку от гриппа и от коронавируса, или лучше сделать перерыв между ними? Насколько длительный перерыв?
– Прививку от гриппа и коронавируса можно делать в один день. Для инъекции используются разные плечи. Данные вакцины использовались в один день уже в прошлом году.
– Какая из вакцин на данный момент самая безопасная и лучше всего воспринимается иммунитетом человека, меньше всего отражается на его самочувствие? Какой вакциной вы бы сейчас рекомендовали делать четвертую прививку или первую, вторую, третью тем, кто их еще не сделал?
– У имеющихся вакцин вполне сходные характеристики. В ближайшее время в Эстонию ожидается прибытие вакцин против Омикрона. Эти вакцины используют только для ревакцинации. Также обращаю внимание, что в случае ревакцинации как прежние вакцины, так и вакцины, ориентированные на Омикрон, имеют схожую эффективность.
– Нужно ли, на ваш взгляд, снова вводить строгие ограничения: требовать носить маски в общественных местах, предъявлять сертификаты о вакцинации или перенесенном заболевании, тестировать всех, у кого есть признаки заболевания, оставлять на самоизоляции близкоконтактных?
– На данный момент необходимости в жестких ограничениях нет. В последнее время замечаем, что пациенты забывают о COVID-19. Человек с очевидными признаками ОРЗ иногда говорит, что не подумал, что это может быть коронавирус. Поэтому хотелось бы напомнить, что COVID-19 по-прежнему рядом. При появлении характерных симптомов рекомендую сделать быстрый тест в домашних условиях или пребывать в самоизоляции минимум 5 дней.
– В вашей практике уже были пациенты, у которых возникали серьезные побочные действия после вакцинации?
– Среди моих пациентов не было серьезных потенциально опасных для жизни побочных эффектов, таких как анафилактическая реакция. Большинство побочных явлений были связаны с местом инъекции. В одном случае у пациента была интенсивная боль в руке, что временно повлияло на его трудоспособность.
– Кому бы вы рекомендовали повременить с вакцинацией?
– Повременить или, правильнее сказать, планировать вакцинацию в правильное время рекомендую пациентам, получающим лечение, влияющее на иммунную систему. Это, например химиотерапия, биологическое лечение и т. д. Если пациент прошел уже одну ревакцинацию, он не относится к группе риска и предыдущие вакцинации переносил плохо, тоже рекомендую повременить.
Ирья Лутсар, вирусолог
– Можно ли сказать, что COVID-19 стал менее опасным для жителей Эстонии? Что в этом плане изменилось за два года?
– COVID-19 стал заболеванием, с которым общество научилось справляться. Во-первых, вирус стал, конечно, быстро меняться и легче распространятся, но в то же время он вызывает более легкое течение болезни. Во-вторых, иммунизация населения значительно изменилась. Если в 2020 году, в начале пандемии, с SARS-CoV-2 никто не сталкивался, и тем самым люди были восприимчивы к болезни, то сейчас у 90% населения есть антитела, приобретенные либо после вакцинации, либо после перенесенного заболевания, либо от того и другого. На данный момент есть достаточно информации о том, что в более молодых группах населения смертность от COVID-19 ниже, чем от сезонного гриппа, а в более старших группах – схожа с ним. В период волны Омикрона длительные периоды заболевания тоже были более редкими, чем в период Дельта-штамма. Так что COVID-19 уже не такое новое и не особенно опасное заразное заболевание. Теперь это заболевание дыхательных путей, с которым мы можем жить.
– Нужно ли, на ваш взгляд, снова вводить строгие ограничения: требовать носить маски в общественных местах, предъявлять сертификаты о вакцинации или перенесенном заболевании, тестировать всех, у кого есть признаки заболевания, оставлять на самоизоляции близкоконтактных?
– Очевидно, что общегосударственных ограничений не нужно. Что касается масок, то тут каждый человек должен оценить свои риски. Если он в группе риска, не вакцинирован и ему приходится находиться в помещении с плохой вентиляцией, то такому человеку я рекомендую использовать маску с фильтром FFP-2. Если же человек вакцинирован или перенес заболевание, то маска ему не даст бонусной защиты.
Коронапаспорта, очевидно, тоже себя изжили, и в том виде, в каком они были этой весной, их не стоит снова применять. Исследования показали, что введение коронапаспортов в первые недели увеличило число вакцинаций. Но с приходом Омикрона заболевать стали и те, кто вакцинировался, и те, кто переболел. Таким образом, люди с коронапаспортами были так же инфекционно опасны, как и те, кто был без них. Идея коронапаспорта провалилась. К тому же они стали причиной раскола в обществе. На данный момент я не вижу в них необходимости.
– Нужно ли, на ваш взгляд, массивное тестирование на коронавирус в школах?
– На мой взгляд, тестирование здоровых людей, включая детей, не имеет смысла. На данный момент достаточно такого правила, чтобы заболевший оставался дома, здоровый в школе или на работе. Отстранение ребенка от учебы только лишь на основании позитивного PCR-теста не имеет смысла.
– Может ли иммунитет человека справиться с вирусом без вакцинации?
– Вакцинации чуть более 200 лет, но и до этого человечество существовало, несмотря на заболевания, вызываемые микробами. Микробы, в т. ч. вирусы, значительно старше, чем люди. Но стоит и учитывать, что в борьбе с микробами люди несут потери. История это очень хорошо показала. Думаю, многие помнят фильм „Правда и справедливость“ и маленькие гробы с детьми, умершими от дифтерии.
Вакцины, гораздо менее опасный способ приобрести иммунитет, чем перенесенное заболевание. Исторически антитела к болезням приобретались в детстве, и их хватало на всю жизнь. Похожим образом действует и вакцинация. Поскольку многие болезни, которых можно избежать с помощью вакцины, особенно тяжело протекают у детей, то большинство вакцин и вводят новорожденным. COVID-19 в этом смысле исключение, поскольку человечество впервые с ним столкнулось и не имело антител.
– Сейчас на четвертую прививку ожидают людей из групп риска. Нужно ли и всем остальным уже делать четвертую прививку?
– Вакцина хорошо помогает избежать смерти и тяжелого протекания болезни, но не исключает ее легкой и средней тяжести формы. Поэтому здоровые люди младше 60 лет получат минимальную пользу от четвертой дозы.
Но, конечно, исследования не говорят о том, что для более молодых людей прививка опасна, за исключением крайне редких случаев миокардита и перикардита.
– Насколько вероятно, что иммунизация от коронавируса станет ежегодной, так же, как и от гриппа? Нужно ли это?
– На этот вопрос сложно сейчас ответить. Мы следим за тем, как вирус меняется и какие новые вакцины приходят на рынок. Вероятно, через год мы будем больше знать.
– Какая из вакцин на данный момент самая безопасная и лучше всего воспринимается иммунитетом человека, меньше всего отражается на его самочувствие? Какой вакциной вы бы сейчас рекомендовали делать четвертую прививку или первую, вторую, третью тем, кто их еще не сделал?
– Все вакцины одинаково хорошие. Для бустерной прививки рекомендованы Comirnaty (Pfizer. – Прим. ред.) или Spikevax (Moderna. – Прим. ред.), или их формы, адаптированные под Омикрон. Хотя большой разницы нет, делать ли бустерную прививку начальной вакциной или адаптированной.
Ханна Сепп, руководитель отдел инфекционных заболеваний Департамента здоровья
Департамент здоровья не планирует рекомендовать введения широкомасштабных ограничений. Главное, чтобы люди были осведомлены настолько, чтобы умели оценивать свои ежедневные риски, связанные с COVID-19, и применять превентивные меры.
Учитывая нынешнею эпидемиологическую ситуацию и относительно высокую иммунизацию населения, можно предположить, что этой осенью и зимой число нуждающихся в госпитализации людей будет не таким высоким, как это было в прошлые сезоны.
Если же ситуация сильно поменяется, например появится новый штамм вируса, из-за которого возрастет нагрузка на больницы, то, возможно, понадобятся общегосударственные ограничения. Какие именно, зависит от ситуации.
Игорь Ляпин, главный специалист по общественным связям Кассы здоровья
На сегодняшний день стационарной вакцинации достаточно. При необходимости мы открываем передвижные пункты вакцинации на крупных мероприятиях и у крупных работодателей. Наши партнеры оказывают услуги вакцинации в торговых центрах, аптеках, в центрах семейных врачей и в частных медицинских учреждениях.
Все желающие могут забронировать время для получения второй бустерной дозы, связавшись со своим семейным врачом или через дигирегистратуру.
Получить вторую дозу можно также в кабинетах вакцинации как по предварительной записи, так и в живой очереди.
Вакцинация доступна и в аптеках по всей Эстонии.
Проконсультироваться по вопросам вакцинации можно по общему номеру телефона семейных врачей 1220.
Общие вопросы о вакцинации можно задать, позвонив на инфотелефон 1247 или на номер Кассы здоровья 669 6630. По этим же номерам можно узнать о возможности вакцинации на дому.