Сезон открыт: пора ли делать четвертую прививку от коронавируса и нужны ли нам опять ограничения?

Семейные врачи пока не могут сказать, можно ли приравнять коронавирус к гриппу и станет ли он таким же сезонным заболеванием. Как известно, на сегодняшний момент продолжительность периода циркуляции вируса COVID-19 в мире относительно короткая, и вполне вероятно, что в ближайшие месяцы вирус не сможет достичь некой финальной фазы в своей эволюции, когда уже не сможет развиваться дальше.

„Вначале мы видели много нарушений функций, связанных с обонянием и вкусом. На данный момент частота их проявлений уменьшились. Сейчас люди в основном страдают от слабости, учащенного сердцебиения и проблем с дыханием. В результатах различных исследований можно увидеть, что вирус COVID-19 также может вызвать ряд таких патологических состояний, как, например, образование тромбов, диабет, а также различные когнитивные расстройства, вероятность возникновения которых повышается после перенесённого заболевания“, – сказала семейный врач и доцент семейной медицины Тартуского университета Марье Оона,.

Специалисты признают, что за два года вирус стал менее агрессивным, и его успели хорошо изучить. Кроме того, изменились и внешние проявления заболевания.

Но, несмотря на это, вакцинация населения продолжается. В первую очередь сделать вторую бустерную прививку зовут людей старше 60 лет и людей старше 12 лет, которые имеют какие-либо хронические заболевания. Но и тем, кто к группам риска не относится, и у кого с предыдущей вакцинации прошло полгода, врачи рекомендуют сделать прививку не позднее сентября.

Кажется, что сейчас ковид не агрессивен. В прошлом году уже с середины августа правительство ввело требование носить маски в общественном транспорте и магазинах, поскольку число заболевших неустанно росло. В этом году в конце лета, наоборот, наблюдалось снижение количества заболевших, поэтому люди могут дышать свободно.

Медицинские специалисты и летом напоминали о том, что коронавирус никуда не пропал, и опасность зара-зиться им есть всегда. Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 даже росло с конца июня и до начала августа, затем начало снижаться и по состоянию на 5 сентября составило 2 279 заболевших за неделю. На стационарном лечении за все лето находилось не более 153 человек одновременно, в начале сентября их число сократилось до 75.

– Прививку от гриппа и коронавируса можно делать в один день. Для инъекции используются разные плечи. Данные вакцины использовались в один день уже в прошлом году.

– На данный момент известно, что обеспеченная вакцинацией защита слабеет через полгода, поэтому вполне вероятно, что вакцинация станет регулярной. Вирус мутирует, могут появляться новые штаммы. Кардинально может поменяться подход к этой проблеме, но на данный момент наилучшей тактикой кажется регулярная вакцинация.

– Насколько вероятно, что иммунизация от коронавируса станет ежегодной, так же, как и от гриппа? Нужно ли это?

– Пациентов группы риска начали вакцинировать раньше, у многих с момента вакцинации и ревакцинации прошло уже около года. Поэтому мы наибольшее внимание уделяем именно этой группе пациентов. Но вакцина предлагается всем желающим. Если с момента последней дозы или заболевания коронавирусом прошло больше полугода, то я бы задумалась о повторной ревакцинации вне зависимости от наличия факторов риска тяжелого протекания болезни.

– Омикрон действительно менее агрессивный. Многие уже переболели или вакцинированы. Поэтому может возникать ложное чувство безопасности. К сожалению, Омикрон может вызвать тяжелое течение болезни и не только у пациентов группы риска.

– Можно ли сказать, что COVID-19 стал менее опасным для жителей Эстонии? Что в этом плане изменилось за два года?

„Сейчас проблема заключается и в новизне болезни, и в том, что вирус развивается с каждым новым штаммом. Преждевременно говорить, что мы можем забыть о нем в ближайшие месяцы. Большую роль в облегчении ситуации сейчас играет то, что мы учимся жить с вирусом, максимально защищая себя. Вот тут-то и приходят на помощь всем известные рекомендации – продолжение вакцинации, соблюдение правил личной гигиены, ношение маски и самоизоляция в случае болезни“, – пояснила Оона.

– Повременить или, правильнее сказать, планировать вакцинацию в правильное время рекомендую пациентам, получающим лечение, влияющее на иммунную систему. Это, например химиотерапия, биологическое лечение и т. д. Если пациент прошел уже одну ревакцинацию, он не относится к группе риска и предыдущие вакцинации переносил плохо, тоже рекомендую повременить.

– Среди моих пациентов не было серьезных потенциально опасных для жизни побочных эффектов, таких как анафилактическая реакция. Большинство побочных явлений были связаны с местом инъекции. В одном случае у пациента была интенсивная боль в руке, что временно повлияло на его трудоспособность.

– На данный момент необходимости в жестких ограничениях нет. В последнее время замечаем, что пациенты забывают о COVID-19. Человек с очевидными признаками ОРЗ иногда говорит, что не подумал, что это может быть коронавирус. Поэтому хотелось бы напомнить, что COVID-19 по-прежнему рядом. При появлении характерных симптомов рекомендую сделать быстрый тест в домашних условиях или пребывать в самоизоляции минимум 5 дней.

– Нужно ли, на ваш взгляд, снова вводить строгие ограничения: требовать носить маски в общественных местах, предъявлять сертификаты о вакцинации или перенесенном заболевании, тестировать всех, у кого есть признаки заболевания, оставлять на самоизоляции близкоконтактных?

– У имеющихся вакцин вполне сходные характеристики. В ближайшее время в Эстонию ожидается прибытие вакцин против Омикрона. Эти вакцины используют только для ревакцинации. Также обращаю внимание, что в случае ревакцинации как прежние вакцины, так и вакцины, ориентированные на Омикрон, имеют схожую эффективность.

– Какая из вакцин на данный момент самая безопасная и лучше всего воспринимается иммунитетом человека, меньше всего отражается на его самочувствие? Какой вакциной вы бы сейчас рекомендовали делать четвертую прививку или первую, вторую, третью тем, кто их еще не сделал?

Ирья Лутсар, вирусолог

– Можно ли сказать, что COVID-19 стал менее опасным для жителей Эстонии? Что в этом плане изменилось за два года?

– COVID-19 стал заболеванием, с которым общество научилось справляться. Во-первых, вирус стал, конечно, быстро меняться и легче распространятся, но в то же время он вызывает более легкое течение болезни. Во-вторых, иммунизация населения значительно изменилась. Если в 2020 году, в начале пандемии, с SARS-CoV-2 никто не сталкивался, и тем самым люди были восприимчивы к болезни, то сейчас у 90% населения есть антитела, приобретенные либо после вакцинации, либо после перенесенного заболевания, либо от того и другого. На данный момент есть достаточно информации о том, что в более молодых группах населения смертность от COVID-19 ниже, чем от сезонного гриппа, а в более старших группах – схожа с ним. В период волны Омикрона длительные периоды заболевания тоже были более редкими, чем в период Дельта-штамма. Так что COVID-19 уже не такое новое и не особенно опасное заразное заболевание. Теперь это заболевание дыхательных путей, с которым мы можем жить.

– Нужно ли, на ваш взгляд, снова вводить строгие ограничения: требовать носить маски в общественных местах, предъявлять сертификаты о вакцинации или перенесенном заболевании, тестировать всех, у кого есть признаки заболевания, оставлять на самоизоляции близкоконтактных?

– Очевидно, что общегосударственных ограничений не нужно. Что касается масок, то тут каждый человек должен оценить свои риски. Если он в группе риска, не вакцинирован и ему приходится находиться в помещении с плохой вентиляцией, то такому человеку я рекомендую использовать маску с фильтром FFP-2. Если же человек вакцинирован или перенес заболевание, то маска ему не даст бонусной защиты.