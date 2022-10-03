ГАЛЕРЕЯ | Историческая неделя тенниса в Тонди. Дуэль Канепи-Контавейт и великолепный финал

Всего за несколько дней до начала турнира: пустой зал и пустая трибуна без стульев.

В первый день турнира зал превратился в театральную сцену со световыми и звуковыми инсталляциями

Одинокий охранник под трибуной.

Тяжелая работа шла 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

В это же время на корте проходили головокружительные поединки. Момент в матче между Канепи и Остапенко.

Елене Остапенко, измученной длительным перелетом, понадобилась медицинская помощь.

Маленькие фанаты одинаково горячо приветствовали и Анетт и Кайю.

Контавейт и Канепи продолжали отбивать мячи.

У Шелби Роджерс не очень хорошие воспоминания о Таллинне.

Как и у Елены Остапенко.

Такие моменты - Контавейт с поднятым кулаком - можно было смотреть целый день....

Буквально теннисная карусель.

Исполнения желаний. Кайя и Анетт в полуфинале турнира WTA.

Кайя, Кая, Анетт.

Анетт, Алар, Барбора.

Мистер Президент и робот-курьер Боб прибывают на предматчевый жребий.

Тренер Канепи Индрек Тустит следит за ситуацией.

Брент Леписту, жених Анетт Контавейт

Теннис заставляет всех улыбаться.

Иногда также заставляет вздыхать.

Последнее усилие.

Все! Объявлена победительница турнира.

Что сказать в утешение?

Боль от поражения проходит. Второе место - очень хорошее достижение!

Кто знает, что станет с такими воспоминаниями спустя годы...