Золотой сок: в Эстонии урожай яблок хороший, но цены на яблочный сок непомерно велики – в чем причина?

Комментируя урожай яблок в этом году, она заметила, что пока рано говорить о том, каким он будет в итоге. Сочные яблоки еще созревают. Хотя в настоящее время показатели урожая кажутся хорошими, неизвестно, как энергетический кризис повлияет на цену яблочного сока. Выжимка сока из яблок и его концентрирование являются энергоемкими операциями, и влияние цен на энергоносители на эту деятельность станет очевидным, когда урожай созреет для сбора.

„Цена на яблочный сок Aura не менялась уже несколько лет, так как изменение цен на соки ранее основывалось на годовом урожае различных фруктов и ягод. Это делает цены на соки стабильными, а в случае с яблочным соком в последние годы не было больших колебаний. Таким образом, A. Le Coq еще не приходилось повышать цену на яблочный сок Aura“, – сообщила „МК-Эстонии“ Катрин Верник , руководитель по маркетингу AS A. Le Coq.

А что же с соком? Яблочный сок в магазинах представлен разными производителями – тут и Австрия, и Венгрия, Молдова, Латвия, Литва, Польша, Финляндия и т. д., и цены на него отличаются изрядно: от самого дешевого Largo Hea (0,74 евро/литр, Эстония) до самого дорогого PURE (2,99 евро/литр, Германия). Соки эстонского производства в целом дешевыми не назовешь: Aura 1,09 евро/л, Рõltsamaa 1,25 евро/л, Largo 1,59 евро/л, Аura нефильтрованный эко-сок 1,99 евро/л, Halika Õunatalu 2,10 евро/л, Vanaema õunamahl 2,28 евро/л.

Казалось бы, цена эстонских яблок в магазинах тоже должна быть вполне доступной. Ан нет! Эстонские яблоки вообще встретишь не в каждом магазине, а что касается цен – в Selver яблоки эстонского происхождения продают по цене 2,99 евро за кило, в Rimi – 3,49 за кило. Польские яблоки при этом присутствуют на прилавках любой сети по цене от 0,55 евро за килограмм.

В самом деле, нынешний год выдался урожайным – яблок много, и хотя из-за летней засухи они не очень крупные, зато меньше пострадали от различных грибковых заболеваний, подтверждают дачники. В социальных сетях можно встретить объявления, где домашние яблоки отдают даром или за символическую цену вроде трех-пяти евро за десятилитровое ведро.

„Информацию о ценах на яблочный сок в следующем году мы получим для себя в конце года. В Эстонии нет мощностей для производства соков и концентратов в промышленных масштабах. A. Le Coq закупает концентрированный сок для яблочного сока Aura у европейских поставщиков“, – сказала Верник и добавила, что для потребителя цена продукта в ближайшее время обязательно изменится.

Почему меняется цена на яблочный сок, объяснила специалист по коммуникациям Orkla Eesti AS, производителя соков Põltsamaa, Майлис Меэсак, упомянув чрезвычайные обстоятельства последних лет.

„Война России против Украины создала еще большую волатильность в цепочке поставок, прогнозах и ценах. Мы испытали огромное давление со стороны роста цен на сырье и упаковку, производственных затрат, зависящих от энергии и газа, и роста стоимости рабочей силы. По сравнению с двумя годами ранее (2020 vs 2022) подорожали энергия, газ, упаковка, сырье, пластик и т. д. Увы, в нынешней ситуации совершенно невозможно предсказать, что принесет будущее“, – сказала она.

„Цены уже пугают покупателей“

В сентябре владельцы собственных садов активно заготавливают сок из домашних яблок, многие предлагают свою продукцию на продажу. Средняя цена литра домашнего яблочного сока – 2–3 евро.

„Каждую осень выжимала и продавала много яблочного сока, но что будет дальше? – говорит Нелли Е., хуторянка. – С такими ценами на электричество яблочный сок будет дороже коньяка. К соку в сезон всегда большой интерес, но цены уже пугают покупателей, а счета растут, и я подумываю – повысить цену еще или перестать этим заниматься“.

По словам женщины, ее покупатели больше всего любят кисло-сладкий сок из яблок осенних сортов – из летних яблок слишком сладкий и мутный, из зимних прозрачный, но кислый.

„Большое влияние на вкус яблочного сока оказывает сорт яблок и место произрастания. Хотя сок можно делать из всех сортов, яблочный сок в основном делают из осенних сортов. В первую очередь это связано с фруктозо-глюкозным и кислотным составом яблока“, – объяснила Катрин Верник. „В целом можно сказать, что эстонцы предпочитают более кислый сок, типичный для северного климата, который можно получить в основном из Польши, Австрии и Германии. Южно-европейский яблочный сок слишком сладок для наших потребителей“, – добавила она.

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