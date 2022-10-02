Новости Эстонии
02.10.2022, 19:37

Будьте внимательны! Мошенники рассылают письма от имени Omniva и пытаются украсть данные банковских карт

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Andres Putting | Ekspress Meedia

Департамент полиции и погранохраны предупреждает, что в стране распространяется новый вид мошенничества: мошенники, действуя от имени Omniva, рассылают письма, с помощью которых пытаются украсть банковские данные клиентов компании.

Специалисты департамента призывают ни в коем случае не переходить по ссылке в письме, если оно похоже на то, что показано ниже, и немедленно его удалить.

„Во избежание любопытства сразу скажем, что при переходе по ссылке откроется новое окно, где будут просить ввести данные банковской карты“, - уточняют в департаменте.

В случае любых сомнений полиция рекомендует найти в интернете номер телефона, связаться со службой поддержки компании и уточнить, была ли какая-то официальная рассылка или нет.

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