Будьте внимательны! Мошенники рассылают письма от имени Omniva и пытаются украсть данные банковских карт

Специалисты департамента призывают ни в коем случае не переходить по ссылке в письме, если оно похоже на то, что показано ниже, и немедленно его удалить.

„Во избежание любопытства сразу скажем, что при переходе по ссылке откроется новое окно, где будут просить ввести данные банковской карты“, - уточняют в департаменте.

В случае любых сомнений полиция рекомендует найти в интернете номер телефона, связаться со службой поддержки компании и уточнить, была ли какая-то официальная рассылка или нет.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.