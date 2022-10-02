Новый закон о помощи жертвам преступлений упростит получение моральной и материальной помощи

Для восстановления после травмы жертвы домашнего и сексуального насилия будут получать помощь специалистов в области душевного здоровья независимо от того, было ли возбуждено производство о правонарушении.

Для оказания более качественной помощи Департамент социального страхования будет иметь право обмениваться данными входящих в группу высокого риска совершеннолетних жертв домашнего насилия с другими помогающими им учреждениями и специалистами.

В дальнейшем при расчете компенсаций жертвам насильственных преступлений из них не будут вычитаться государственные пособия.

„Помощь жертвам – это гораздо больше, чем финансовая компенсация или просто услуга. Чуткое и правильное обращение с травмированным человеком способствует его более быстрому выздоровлению и возвращению к нормальной жизни, а также эффективному процессу производства о правонарушении, – заявила министр социальной защиты Сигне Рийсало. – Крайне важно, чтобы пострадавшие не оставались наедине со своими заботами и чтобы люди получали необходимую помощь проще и быстрее“.

Ежегодно регистрируется около 16 000 случаев насилия в близких отношениях, при этом в службы поддержки обращается значительно меньше людей, чем жертв, существующих в обществе, согласно исследованиям и статистике. „Сексуальное насилие – скрытая проблема, исследования населения показывают гораздо большее количество жертв, чем официальная статистика. В тени остается и домашнее насилие. Поэтому мы решили обеспечить психологическую помощь, которая поможет для жертвам домашнего и сексуального насилия восстановиться после травмирующих событий, независимо от того, было ли возбуждено производство о правонарушении“, — добавила министр Рийсало.