Новый закон о помощи жертвам преступлений упростит получение моральной и материальной помощи
Для восстановления после травмы жертвы домашнего и сексуального насилия будут получать помощь специалистов в области душевного здоровья независимо от того, было ли возбуждено производство о правонарушении.
Для оказания более качественной помощи Департамент социального страхования будет иметь право обмениваться данными входящих в группу высокого риска совершеннолетних жертв домашнего насилия с другими помогающими им учреждениями и специалистами.
В дальнейшем при расчете компенсаций жертвам насильственных преступлений из них не будут вычитаться государственные пособия.
„Помощь жертвам – это гораздо больше, чем финансовая компенсация или просто услуга. Чуткое и правильное обращение с травмированным человеком способствует его более быстрому выздоровлению и возвращению к нормальной жизни, а также эффективному процессу производства о правонарушении, – заявила министр социальной защиты Сигне Рийсало. – Крайне важно, чтобы пострадавшие не оставались наедине со своими заботами и чтобы люди получали необходимую помощь проще и быстрее“.
Ежегодно регистрируется около 16 000 случаев насилия в близких отношениях, при этом в службы поддержки обращается значительно меньше людей, чем жертв, существующих в обществе, согласно исследованиям и статистике. „Сексуальное насилие – скрытая проблема, исследования населения показывают гораздо большее количество жертв, чем официальная статистика. В тени остается и домашнее насилие. Поэтому мы решили обеспечить психологическую помощь, которая поможет для жертвам домашнего и сексуального насилия восстановиться после травмирующих событий, независимо от того, было ли возбуждено производство о правонарушении“, — добавила министр Рийсало.
Впервые в новом законе о помощи сформулирован принцип кризисной помощь в случае сексуального насилия, услуга поддержки при работе с последствиями насилия, психосоциальную помощь в случае кризиса и базовая услуга помощи жертвам. Дополнены содержание и условия работы центра поддержки женщин, восстановительного правосудия и услуг, оказываемых жертвам торговли людьми, а также помощи в сфере душевного здоровья, поддерживающей восстановление после травмы.
Повышение доступности помощи жертвам обойдется примерно в два миллиона евро в год. Планируется, что новый Закон о помощи жертвам вступит в силу 31 марта 2023 года.