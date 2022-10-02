Эстонская статистика: какие автомобили чаще всего попадают в ДТП?

Молодой житель Таллинна, который и обратился в редакцию, чтобы поделиться своим наблюдением, отмечает, что порой столкновения „мерседесов“ с общественным транспортом – преимущественно это были автобусы – оказывались такими сильными, что пассажиры не могли удержаться на ногах и падали. Причем было ясно, что виновники – водители „мерсов“.

Чтобы выяснить, действительно ли общественный транспорт массово „притягивает“ к себе „мерседесы“, мы отправили запрос в Tallinna Linnatranspordi AS. Но там не ведут статистику ДТП, в которых участвовало их имущество. И среднюю сумму ущерба после ДТП тоже сообщить не смогли.

„Дорожно-транспортными происшествиями, как правило, занимается Департамент полиции и погранохраны, – сказала пресс-секретарь TLT Ольга Полиенко. – Мы не ведем статистику по маркам автомобилей. А суммы ущерба абсолютно разные“.

В Департаменте полиции и погранохраны тоже не смогли пролить свет на данные обстоятельства.

„У нас нет такой статистики“, – ответила на запрос с просьбой предоставить данные по количеству ДТП, а также маркам автомобилей и возрасту водителей, которые чаще всего совершают ДТП, пресс-секретарь PPA Анника Максимов.

Мужчины или женщины?

„Столкновений с общественным транспортом – мало, и мы не можем вывести статистику, автомобили каких марок чаще всего попадают в ДТП, – говорит пресс-секретарь Фонда дорожного страхования (LKF) Кати Варблане. – В один год могут лидировать одни марки, в другой – другие. Также по этим данным нельзя вывести статистические выводы, кто чаще становится виновником ДТП – мужчины или женщины“.

При этом, добавляет она, за рулем мужчин все же больше, чем женщин. Таким образом, ясно, что мужчины по статистике совершают больше аварий.

„Также из наших графиков видно, что молодые люди заметно чаще становятся виновниками ДТП, чем люди других возрастов. И они также чаще совершают аварии“, – отмечает специалист.

В остальных возрастных группах существенных отличий нет. На втором месте после молодежи по количеству аварий – пожилые люди.