Эстонская статистика: какие автомобили чаще всего попадают в ДТП?
Житель Таллинна, который ездит только на общественном транспорте, поделился своим наблюдением: „За последние несколько месяцев неоднократно видел, как в транспорт, в котором я ехал, врезалась машина. И причем все автомобили были почему-то марки „мердседес“!“ „МК-Эстония“ выяснила, водители какого возраста совершают больше всего аварий и на автомобилях каких марок чаще становятся виновниками ДТП.
Молодой житель Таллинна, который и обратился в редакцию, чтобы поделиться своим наблюдением, отмечает, что порой столкновения „мерседесов“ с общественным транспортом – преимущественно это были автобусы – оказывались такими сильными, что пассажиры не могли удержаться на ногах и падали. Причем было ясно, что виновники – водители „мерсов“.
Чтобы выяснить, действительно ли общественный транспорт массово „притягивает“ к себе „мерседесы“, мы отправили запрос в Tallinna Linnatranspordi AS. Но там не ведут статистику ДТП, в которых участвовало их имущество. И среднюю сумму ущерба после ДТП тоже сообщить не смогли.
„Дорожно-транспортными происшествиями, как правило, занимается Департамент полиции и погранохраны, – сказала пресс-секретарь TLT Ольга Полиенко. – Мы не ведем статистику по маркам автомобилей. А суммы ущерба абсолютно разные“.
В Департаменте полиции и погранохраны тоже не смогли пролить свет на данные обстоятельства.
„У нас нет такой статистики“, – ответила на запрос с просьбой предоставить данные по количеству ДТП, а также маркам автомобилей и возрасту водителей, которые чаще всего совершают ДТП, пресс-секретарь PPA Анника Максимов.
Мужчины или женщины?
„Столкновений с общественным транспортом – мало, и мы не можем вывести статистику, автомобили каких марок чаще всего попадают в ДТП, – говорит пресс-секретарь Фонда дорожного страхования (LKF) Кати Варблане. – В один год могут лидировать одни марки, в другой – другие. Также по этим данным нельзя вывести статистические выводы, кто чаще становится виновником ДТП – мужчины или женщины“.
При этом, добавляет она, за рулем мужчин все же больше, чем женщин. Таким образом, ясно, что мужчины по статистике совершают больше аварий.
„Также из наших графиков видно, что молодые люди заметно чаще становятся виновниками ДТП, чем люди других возрастов. И они также чаще совершают аварии“, – отмечает специалист.
В остальных возрастных группах существенных отличий нет. На втором месте после молодежи по количеству аварий – пожилые люди.
Лидируют „лексусы“
Чаше всего в прошлом году попадали в аварии автомобили марки Lexus. Их частота ущербов была 6,5. То есть из 100 водителей „лексусов“, участвовавших в дорожном движении, в среднем 6,5 спровоцировали ДТП. И авария происходит с каждым 15-м „лексусом“ в Эстонии.
Марка Lexus также и в предыдущие годы (2011–2019) стабильно лидировала по количеству ДТП.
На втором месте в 2021 году был Land Rover с частотой ущербов 6,39. Он был в этом же топе также в 2012 и 2020 гг.
Причем в этих данных не отображаются случаи по каско, где картина может быть совсем иной. Также, как сообщает LKF, в их статистике не отображаются случаи с участием одного автомобиля (то есть случаи, когда машина вылетела с дороги, было столкновение с животным и т. д., то есть другое транспортное средство или пешеход в аварии не участвовали и имущество третьих лиц повреждено не было).
97 cлучаев в день
По данным LKF за первое полугодие 2022-го, в день происходило в среднем по 97 ДТП.
За полгода произошло в общей сложности 17 570 случаев, связанных с дорожным страхованием; общая сумма ущерба составила 35 миллионов евро. Средняя сумма ущерба одного ДТП – 2 096 евро.
По словам руководителя отдела предупреждения ущербов LKF Юлли Рейметс, в начале учебного года дорожное движение становится более оживленным, и число несчастных случаев растет, прежде всего, в городах.
Рейметс печалит тот факт, что в этом году в Эстонии случилось больше дорожно-транспортных происшествий, чем когда-либо прежде.
„В течение последних полутора лет число случаев, связанных с дорожным страхованием, постоянно росло, и эта тенденция продолжается“, – сказала Рейметс.