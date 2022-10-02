Ответы на все вопросы о сокращении и увольнении по собственному желанию

День увольнения – день выплат

Скажите, пожалуйста, когда после увольнения должны выплатить последнюю зарплату? Я уволилась по собственному желанию, потому что начались проблемы с выплатой зарплаты, но не получила расчет. Сколько времени должно пройти с момента увольнения?

Анна

Согласно части 1 статьи 84 Закона о трудовом договоре (далее ЗТД) с прекращением трудового договора все вытекающие из трудовых отношений требования становятся подлежащими взысканию.

Таким образом, в день прекращения как бессрочного, так и срочного трудового договора (т. е. в последний день трудовых отношений) работодатель выплачивает работнику все заработанные работником платы и компенсации. Окончательный расчет, как правило, включает заработную плату и компенсацию за неистекший и неиспользованный основной отпуск. При прекращении трудового договора работодатель должен выплатить и иные платы, если они подлежат взысканию, например, суточные при зарубежной командировке, доплаты.

Сокращение и стаж

Я проработал в одной конторе 13 лет. Но так как у фирмы два юридических лица, сначала я числился формально в одной фирме четыре года, а потом девять лет в другой. Какие выплаты и компенсации мне положены и как долго? Как на них влияет стаж работы?

Максим

Работника сокращают в том случае, когда у работодателя больше нет возможности предоставить ему работу на согласованных условиях. Например, по причине уменьшения объема работы, реорганизации работы или по причине банкротства. В этом случае работодатель имеет право сократить человека. Также поясняем, что сокращение – это одностороннее право работодателя, и работник не может требовать, чтобы его сократили.

До сокращения работодатель обязан предложить сотруднику другую работу и при необходимости предоставить дополнительное обучение или изменить условия труда. Упомянутое обязательство не возлагается на работодателя в случае банкротства и при прекращении деятельности.