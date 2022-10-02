Ответы на все вопросы о сокращении и увольнении по собственному желанию
В период кризиса многие компании сталкиваются с трудностями. Чтобы оптимизировать расходы, фирмам приходится сокращать сотрудников, да и некоторые работники уходят в поисках лучшей жизни со старых мест. „МК-Эстония“ попросила специалиста по коммуникации Трудовой инспекции Каролин Лийз Тамм ответить на вопросы читателей, касающиеся сокращения и увольнения.
День увольнения – день выплат
Скажите, пожалуйста, когда после увольнения должны выплатить последнюю зарплату? Я уволилась по собственному желанию, потому что начались проблемы с выплатой зарплаты, но не получила расчет. Сколько времени должно пройти с момента увольнения?
Анна
Согласно части 1 статьи 84 Закона о трудовом договоре (далее ЗТД) с прекращением трудового договора все вытекающие из трудовых отношений требования становятся подлежащими взысканию.
Таким образом, в день прекращения как бессрочного, так и срочного трудового договора (т. е. в последний день трудовых отношений) работодатель выплачивает работнику все заработанные работником платы и компенсации. Окончательный расчет, как правило, включает заработную плату и компенсацию за неистекший и неиспользованный основной отпуск. При прекращении трудового договора работодатель должен выплатить и иные платы, если они подлежат взысканию, например, суточные при зарубежной командировке, доплаты.
Сокращение и стаж
Я проработал в одной конторе 13 лет. Но так как у фирмы два юридических лица, сначала я числился формально в одной фирме четыре года, а потом девять лет в другой. Какие выплаты и компенсации мне положены и как долго? Как на них влияет стаж работы?
Максим
Работника сокращают в том случае, когда у работодателя больше нет возможности предоставить ему работу на согласованных условиях. Например, по причине уменьшения объема работы, реорганизации работы или по причине банкротства. В этом случае работодатель имеет право сократить человека. Также поясняем, что сокращение – это одностороннее право работодателя, и работник не может требовать, чтобы его сократили.
До сокращения работодатель обязан предложить сотруднику другую работу и при необходимости предоставить дополнительное обучение или изменить условия труда. Упомянутое обязательство не возлагается на работодателя в случае банкротства и при прекращении деятельности.
Из вышесказанного следует, что в случае, если работодатель больше не может предоставить сотруднику работу на согласованных условиях или деятельность работодателя прекратилась либо он объявил себя банкротом, трудовой договор с сотрудником возможно прекратить путем его сокращения.
Поэтому, если работодатель решит воспользоваться возможностью расторжения договора в чрезвычайном порядке по статье 89 части 1 или 2 Закона о трудовом договоре, то все требования закона должны быть выполнены.
Работодатель обязан при сокращении выплатить работнику компенсацию в размере одного среднемесячного вознаграждения за труд на основании части 1 статьи 100 ЗТД. Дополнительно поясняем, что компенсация по сокращению, исходящая из статьи 100 ч 1 ЗТД, выплачивается работодателем всем сотрудникам не зависимо от того, сколько работник на данном предприятии проработал, т. е. она не зависит от стажа работы.
Увольнение без собственного желания
У моей родственницы на работе проблема. Фирма испытывает финансовые трудности, но не хочет сокращать работников, чтобы не выплачивать компенсации. Мою родственницу убеждают написать заявление по собственному желанию, она проработала полтора года. Каких льгот она может лишиться, если напишет заявление по собственному желанию? Сможет ли она встать на учет в качестве безработной и получать пособие?
Марина
Если работник не хочет писать заявление об увольнении по собственному желанию, то он не обязан этого делать. Если все же человек напишет заявление по собственному желанию, хотя на самом деле мы имеем дело с ситуацией сокращения, то работник теряет возможность получить упомянутую выше компенсацию в размере одного среднемесячного вознаграждения за труд на основании части 1 статьи 100 ЗТД.
Кроме того, на основании заявления работодателя Касса по безработице выплачивает компенсацию работникам, которые были сокращены. Размер возмещения по сокращению зависит от продолжительности последнего трудового договора работника.
Если трудовые отношения прекращаются по причине сокращения, то работник имеет право получать страховое возмещение по безработице. Если работник напишет заявление об увольнении по собственному желанию, то у работника нет права получать страховое возмещение по безработице.
Выплатить отпуск деньгами
Я работаю в фирме, где планируют сократить нескольких сотрудников. Видимо, сократят и меня, разговоры такие идут. Так как я планировал отпуск на конец года, то еще его не отгулял. Как мне должны компенсировать эти отпускные дни?
Владимир
При прекращении трудового договора работодатель обязан компенсировать работнику деньгами отработанный, но неиспользованный основной отпуск, срок давности по которому не истек (статья 71 ЗТД) .
Чтобы рассчитать ежегодный отпуск, необходимо найти среднюю заработную плату за календарный день. Для расчета средней заработной платы за календарный день следует сложить
заработную плату за шесть месяцев (или меньше, если проработано меньше) и поделить на количество календарных дней в том же периоде.
Количество календарных дней, используемых для расчета, уменьшается на то количество календарных дней, когда работнику не начислялась заработная плата в связи с отказом от работы на основании статьи 19 ЗТД (основной отпуск, временная нетрудоспособность по болезни и т. д.).
При расчете отпускных и компенсации за неиспользованный отпуск в расчет не включаются национальные и государственные праздники.
Средняя заработная плата за календарный день = заработная плата за 6 месяцев/ календарные дни за 6 месяцев – государственные праздники – календарные дни отсутствия на работе на основании статьи 19 ЗТД.
Отпускные = средняя заработная плата за календарный день × количество используемых дней основного отпуска или количество заработанных дней основного отпуска.
Последний в очереди на сокращение
У нас крупное предприятие, много людей, которые делают одну и ту же работу. Судя по настроению, грядут сокращения, но сократят не всех, кто-то останется и продолжит работать, просто работы будет меньше. Есть ли какие-то правила, из которых должен исходить начальник при выборе сотрудника, которого можно сократить? Например, по возрасту, наличию детей, приезжий работник или местный? Есть ли какие-то факторы, которые работодатель должен принимать во внимание? Или сократить могут любого, исходя из личных предпочтений?
Нина
При отказе от трудового договора в связи с сокращением преимущественное право остаться на работе имеет работник, воспитывающий ребенка в возрасте до трех лет (статья 89 часть 5 ЗТД) .
После определения лиц, имеющих при сокращении преимущественное право остаться на работе, указанных в части 5 статьи 89 ЗТД, работодатель вправе свободно выбирать, с кем из работников расторгать трудовой договор, а с кем нет. Это положение в законе дает работодателю возможность исходить при выборе сокращаемого сотрудника не только из его трудовых навыков, но и из других обстоятельств, включая навыки общения и личные качества работника.
В то же время при сокращении работодатель должен учитывать принцип равного обращения. Это означает, что работодатель, например, может оставить на работе работников, которые лучше работают, но при этом работодатель не может сокращать работников, исходя из их пола, возраста, национальности, сексуальной ориентации или прочих обстоятельств, не связанных с работой (статья 89 часть 4 ЗТД) .
Должны предупредить заранее
Время сейчас неспокойное, в любой момент могут сократить. Я уже посматриваю вакансии, держу руку на пульсе, так сказать. Но пока не откликаюсь на предложения о работе, на собеседования не хожу. Скажите, пожалуйста, за какой период до сокращения работодатель должен предупредить работника, чтобы тот успел найти новое место? Боюсь, вдруг надо уже искать работу, хоть еще и не сократили. Мало ли потом будет поздно.
Николай
В соответствии с частью 2 статьи 97 ЗТД работодатель должен уведомить работника об увольнении в чрезвычайном порядке (в том числе о сокращении), если трудовые отношения работника с работодателем продолжались:
• менее одного года – не менее чем за 15 календарных дней;
• от одного до пяти лет – не менее чем за 30 календарных дней;
• от пяти до десяти лет – не менее чем за 60 календарных дней;
• десять лет и более – не менее чем за 90 календарных дней.
Если работодатель уведомляет о сокращении позже, чем это предусмотрено законом или согласовано в коллективном договоре, работник имеет право на получение компенсации за меньшее уведомление (часть 5 статьи 100 ЗТД) .
Если работодатель отказывается от трудового договора в чрезвычайном порядке, то в течение срока предупреждения об отказе он предоставляет работнику в разумном объеме свободное время для поиска новой работы (статья 99 ЗТД) .
Родители под защитой
Я знаю, что, по закону, беременных нельзя сокращать. Есть ли еще какие-то категории работников, которые не подлежат сокращению?
Елена
Работодатель не может по причине сокращения отказаться от трудового договора с беременной или женщиной, имеющей право на материнский отпуск, либо лицом, использующим отцовский отпуск, отпуск усыновителя или родительский отпуск. Исключения – прекращение деятельности работодателя; объявление им банкротства, когда деятельность прекращается или при окончании производства по делу о банкротстве; без объявления банкротства, по причине угасания (ЗТД часть 1 статья 93) .
Заявление о сокращении возможно предоставить работнику только лишь по его возвращении на работу, то есть в первый рабочий день после отпуска.
Данный запрет на расторжение означает как запрет на предоставление уведомления о расторжении, так и запрет на расторжение договора во время родительского отпуска.