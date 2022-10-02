КАРТА | Насколько уязвимы трубы и кабели, соединяющие Эстонию по морю с внешним миром?

Саботаж на „Северном потоке“ показывает, что сценарии, которые реализуются в международных водах, потенциально могут повлиять на безопасность всей страны. На карте видно, что важная для Эстонии инфраструктура также проходит через международные воды. Что произойдет, если кто-то отключит, например, соединение для передачи данных в зоне за пределами территориальных вод?