1200 евро за картинку: женщина поздравила мужчин с днем ВДВ, и полиция возбудила против нее дело. Что нужно знать всем жителям Эстонии?

„Сказать, что я была в шоке – это не сказать ничего, потому что я не оправдываю никаких преступлений, в том числе военных, – подчеркивает Галина. – Я объяснила, что не знала, что эту форму носят только российские военные, и что сине-зелёный флаг относится к российским войскам. Я пояснила, что просто поздравила тех, кто служил 30 лет назад и более, это видно и в самом поздравлении. Я сразу же, прямо при следователе, удалила этот пост. Мои показания записали и меня отпустили“.

„10 августа меня вызвали в полицию и составили протокол о заслушивании, сообщили, что мое деяние подпадает под статью 151´1 Пенитенциарного кодекса: „Поддержка и оправдание международных преступлений“, – описывает беседу женщина. – Мне сообщили, что на картинке есть запрещенная символика , и полиция возбудила делопроизводство о проступке. Когда я спросила, какая именно символика там запрещена, мне указали на цвета формы мужчин на картинке и на флаг внизу, который я даже не заметила. Я обратила на него внимание, только когда мне показала на него следователь“.

„2 августа – день, которые помнят и отмечают многие мужчины нашей страны, независимо от национальности: День десантника. Зная, что мужчины всех поколений трепетно относятся к службе в армии, как студенты к студенческим годам, я шутливо поздравила их в социальной сети: „С праздником всех, кто служил. Только не купайтесь в фонтанах!“ - и поделилась картинкой, увиденной у другого человека, – рассказывает она. – Предварительно я бегло осмотрела картинку и не увидела ничего подозрительно-запретного: там были нарисованы мужчины в военной форме защитного цвета и в синих беретах. Поздравление предназначалось тем жителям Эстонии, которые служили. У меня муж тоже служил, и я знаю, как порой мужчинам бывает приятно повспоминать те времена“.

Дома женщина стала изучать вопрос и выяснила, что форма таких цветов есть не только у российских десантников.

„Их используют во многих странах, – делится наблюдениями Галина и показывает в подтверждение своих слов фотографии. – В том числе – украинские войска. Но у российских десантников, действительно, форма определенного оттенка. И это заметно, если знать и обращать на это внимание. В тот момент, когда я опубликовала это шуточное поздравление, я этих нюансов не знала. К тому же к поздравлению я прикрепила даже не фото, а рисованную картинку, и уж точно не всматривалась, какие там именно десантники и какого оттенка их форма. Я стараюсь в политику не лезть, и о России там не было ни слова, ни мысли“.

Галина надеялась, что на этом ситуация исчерпана, но в конце августа ей снова позвонили и сказали прийти в полицию.

„Теперь была уже другая следователь, – вспоминает женщина, – которая сказала, что до этого меня только опросили, а теперь начальство сказало им меня наказать. Снова составили протокол, и там внизу добавили, что такую форму используют и в других странах, в том числе – в Украине. И что я поздравляла тех людей, которых призывали с территории Эстонии и которые до сих пор проживают на территории Эстонии. Следователь сказала, что она меня прекрасно понимает, но ей сказали меня наказать. Я спросила у следователя, какая именно символика еще в Эстонии запрещена. Она ответила, что они сами точно не знают, и настоятельно посоветовала мне обратиться в суд, чтобы прояснить этот вопрос“.

Галина не понимает, почему власти не могут конкретно сказать: это и это запрещено, это и это публиковать и использовать нельзя.