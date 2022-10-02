1200 евро за картинку: женщина поздравила мужчин с днем ВДВ, и полиция возбудила против нее дело. Что нужно знать всем жителям Эстонии?(61)
Жительница Ида-Вирумаа Галина Киселева 2 августа 2022 года опубликовала в социальной сети Фейсбук поздравление с днем ВДВ. „Я увидела у знакомой картинку и перепостила ее, приписав шуточное поздравление типа „Не купайтесь в фонтанах!“ – рассказывает она. – Но вскоре меня вызвали в полицию, где сообщили, что за такое деяние может грозить 1200 евро штрафа!“ Что нужно знать всем жителям Эстонии, чтобы не оказаться в такой же ситуации? Разбиралась „МК-Эстония“.
Галина – администратор в одной из групп в Фейсбуке. И 2 августа она решила поздравить мужчин с праздником.
„2 августа – день, которые помнят и отмечают многие мужчины нашей страны, независимо от национальности: День десантника. Зная, что мужчины всех поколений трепетно относятся к службе в армии, как студенты к студенческим годам, я шутливо поздравила их в социальной сети: „С праздником всех, кто служил. Только не купайтесь в фонтанах!“ - и поделилась картинкой, увиденной у другого человека, – рассказывает она. – Предварительно я бегло осмотрела картинку и не увидела ничего подозрительно-запретного: там были нарисованы мужчины в военной форме защитного цвета и в синих беретах. Поздравление предназначалось тем жителям Эстонии, которые служили. У меня муж тоже служил, и я знаю, как порой мужчинам бывает приятно повспоминать те времена“.
Галина опубликовала поздравление и забыла. Но у этого поступка, как оказалось, были долгоиграющие последствия.
1200 евро штрафа
Вскоре Галине позвонили из полиции и сказали прийти в отделение.
„10 августа меня вызвали в полицию и составили протокол о заслушивании, сообщили, что мое деяние подпадает под статью 151´1 Пенитенциарного кодекса: „Поддержка и оправдание международных преступлений“, – описывает беседу женщина. – Мне сообщили, что на картинке есть запрещенная символика, и полиция возбудила делопроизводство о проступке. Когда я спросила, какая именно символика там запрещена, мне указали на цвета формы мужчин на картинке и на флаг внизу, который я даже не заметила. Я обратила на него внимание, только когда мне показала на него следователь“.
Оказалось, цвета формы и флаг свидетельствовали о том, что на картинке были изображены российские десантники.
„Сказать, что я была в шоке – это не сказать ничего, потому что я не оправдываю никаких преступлений, в том числе военных, – подчеркивает Галина. – Я объяснила, что не знала, что эту форму носят только российские военные, и что сине-зелёный флаг относится к российским войскам. Я пояснила, что просто поздравила тех, кто служил 30 лет назад и более, это видно и в самом поздравлении. Я сразу же, прямо при следователе, удалила этот пост. Мои показания записали и меня отпустили“.
Дома женщина стала изучать вопрос и выяснила, что форма таких цветов есть не только у российских десантников.
„Их используют во многих странах, – делится наблюдениями Галина и показывает в подтверждение своих слов фотографии. – В том числе – украинские войска. Но у российских десантников, действительно, форма определенного оттенка. И это заметно, если знать и обращать на это внимание. В тот момент, когда я опубликовала это шуточное поздравление, я этих нюансов не знала. К тому же к поздравлению я прикрепила даже не фото, а рисованную картинку, и уж точно не всматривалась, какие там именно десантники и какого оттенка их форма. Я стараюсь в политику не лезть, и о России там не было ни слова, ни мысли“.
Галина надеялась, что на этом ситуация исчерпана, но в конце августа ей снова позвонили и сказали прийти в полицию.
„Теперь была уже другая следователь, – вспоминает женщина, – которая сказала, что до этого меня только опросили, а теперь начальство сказало им меня наказать. Снова составили протокол, и там внизу добавили, что такую форму используют и в других странах, в том числе – в Украине. И что я поздравляла тех людей, которых призывали с территории Эстонии и которые до сих пор проживают на территории Эстонии. Следователь сказала, что она меня прекрасно понимает, но ей сказали меня наказать. Я спросила у следователя, какая именно символика еще в Эстонии запрещена. Она ответила, что они сами точно не знают, и настоятельно посоветовала мне обратиться в суд, чтобы прояснить этот вопрос“.
Галина не понимает, почему власти не могут конкретно сказать: это и это запрещено, это и это публиковать и использовать нельзя.
„Я несколько раз у нее спросила: „Где я, законопослушная гражданка Эстонии, могу увидеть точный список символов, которые запрещены в публикациях?“ – отмечает женщина. – Мне ответили, что в приложении к закону, но, к сожалению, я это приложение не нашла. В результате мне было предъявлено обвинение в проступке по статье 151 ПК и ещё раз резюмировано, что есть распоряжение руководства меня наказать, потому что государство считает, что я поддержала агрессию России“.
Из протоколов следует, что эту картинку увидел веб-констебль Олег Корнылев, который сообщил своим коллегам, и те возбудили против Галины дело.
Галина отмечает, что опубликовала это поздравление даже не в открытом доступе, а только в своей группе: „Она маленькая, мы там просто делимся своими переживаниями и радостями. Мне в полиции сказали, что они ведут работу со всеми, кто активен в социальной сети. Что же тогда выходит: в Эстонии нет презумпции невиновности, и полиция может трактовать мои поступки так, как считает нужным? О России в моем поздравлении не было ни слова, ни мысли. А мне теперь приписывает мысли, которых у меня не было! Это такая попытка пополнить бюджет государства или что?“
„Конкретного списка нет“
„Полиция начала делопроизводство о проступке для проверки обстоятельств публикации в социальной сети, – комментирует ситуацию веб-полицейский Идаской префектуры Олег Корнылев. – Целью делопроизводства было выяснить, поддерживает ли человек, сделавший публикацию, агрессию РФ. Решение до сих пор не принято, поэтому здесь полиция не может давать дополнительные комментарии“.
Он подчеркивает: „В интернет-пространстве следует вести себя точно так же, как в публичном пространстве. В том числе, публикуя что-либо в социальных сетях, следует спросить себя, готовы ли вы то же самое сказать на улице в полный голос? Это же касается изображений и символов, которые публикуются в Сети. Если речь идет о символах, которые запрещены к демонстрации в общественном пространстве, нельзя их публиковать и в интернете“.
„Если вы публикуете изображения вооруженных сил РФ, которые сейчас совершают преступления в Украине, следует считаться с тем, что это может беспокоить и пугать других людей, – поясняет веб-констебль. – Когда в Эстонии кто-либо на улице носит военную форму России или имеет при себе флаг с символикой военных подразделений РФ, полиция реагирует на такие ситуации, просит убрать символику из общественного пространства и начинает делопроизводство“.
Корнылев объясняет: „Демонстрация символики, поддерживающей агрессию, в Эстонии запрещена. Задача полиции состоит в том, чтобы никто не создавал конфликтных ситуаций, вызванных такими символами агрессии или каким-либо другим способом. Наша цель – не допускать конфликтов как в публичном пространстве, так и в интернете“.
На вопрос, где же все-таки можно посмотреть список запрещенной в Эстонии символики, в полиции ответили: „Конкретного списка нет. Каждый случай рассматривается индивидуально – исходя из того, что свои поступком хотел сказать человек“.