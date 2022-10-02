Новости Эстонии
02.10.2022, 11:06

1200 евро за картинку: женщина поздравила мужчин с днем ВДВ, и полиция возбудила против нее дело. Что нужно знать всем жителям Эстонии?

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Оксана Авдеева
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ФОТО: МК-Эстония

Жительница Ида-Вирумаа Галина Киселева 2 августа 2022 года опубликовала в социальной сети Фейсбук поздравление с днем ВДВ. „Я увидела у знакомой картинку и перепостила ее, приписав шуточное поздравление типа „Не купайтесь в фонтанах!“ – рассказывает она. – Но вскоре меня вызвали в полицию, где сообщили, что за такое деяние может грозить 1200 евро штрафа!“ Что нужно знать всем жителям Эстонии, чтобы не оказаться в такой же ситуации? Разбиралась „МК-Эстония“.

Галина – администратор в одной из групп в Фейсбуке. И 2 августа она решила поздравить мужчин с праздником.

„2 августа – день, которые помнят и отмечают многие мужчины нашей страны, независимо от национальности: День десантника. Зная, что мужчины всех поколений трепетно относятся к службе в армии, как студенты к студенческим годам, я шутливо поздравила их в социальной сети: „С праздником всех, кто служил. Только не купайтесь в фонтанах!“ - и поделилась картинкой, увиденной у другого человека, – рассказывает она. – Предварительно я бегло осмотрела картинку и не увидела ничего подозрительно-запретного: там были нарисованы мужчины в военной форме защитного цвета и в синих беретах. Поздравление предназначалось тем жителям Эстонии, которые служили. У меня муж тоже служил, и я знаю, как порой мужчинам бывает приятно повспоминать те времена“.

Галина опубликовала поздравление и забыла. Но у этого поступка, как оказалось, были долгоиграющие последствия.

1200 евро штрафа

Вскоре Галине позвонили из полиции и сказали прийти в отделение.

„10 августа меня вызвали в полицию и составили протокол о заслушивании, сообщили, что мое деяние подпадает под статью 151´1 Пенитенциарного кодекса: „Поддержка и оправдание международных преступлений“, – описывает беседу женщина. – Мне сообщили, что на картинке есть запрещенная символика, и полиция возбудила делопроизводство о проступке. Когда я спросила, какая именно символика там запрещена, мне указали на цвета формы мужчин на картинке и на флаг внизу, который я даже не заметила. Я обратила на него внимание, только когда мне показала на него следователь“.

Оказалось, цвета формы и флаг свидетельствовали о том, что на картинке были изображены российские десантники.

„Сказать, что я была в шоке – это не сказать ничего, потому что я не оправдываю никаких преступлений, в том числе военных, – подчеркивает Галина. – Я объяснила, что не знала, что эту форму носят только российские военные, и что сине-зелёный флаг относится к российским войскам. Я пояснила, что просто поздравила тех, кто служил 30 лет назад и более, это видно и в самом поздравлении. Я сразу же, прямо при следователе, удалила этот пост. Мои показания записали и меня отпустили“.

Дома женщина стала изучать вопрос и выяснила, что форма таких цветов есть не только у российских десантников.

„Их используют во многих странах, – делится наблюдениями Галина и показывает в подтверждение своих слов фотографии. – В том числе – украинские войска. Но у российских десантников, действительно, форма определенного оттенка. И это заметно, если знать и обращать на это внимание. В тот момент, когда я опубликовала это шуточное поздравление, я этих нюансов не знала. К тому же к поздравлению я прикрепила даже не фото, а рисованную картинку, и уж точно не всматривалась, какие там именно десантники и какого оттенка их форма. Я стараюсь в политику не лезть, и о России там не было ни слова, ни мысли“.

Галина надеялась, что на этом ситуация исчерпана, но в конце августа ей снова позвонили и сказали прийти в полицию.

„Теперь была уже другая следователь, – вспоминает женщина, – которая сказала, что до этого меня только опросили, а теперь начальство сказало им меня наказать. Снова составили протокол, и там внизу добавили, что такую форму используют и в других странах, в том числе – в Украине. И что я поздравляла тех людей, которых призывали с территории Эстонии и которые до сих пор проживают на территории Эстонии. Следователь сказала, что она меня прекрасно понимает, но ей сказали меня наказать. Я спросила у следователя, какая именно символика еще в Эстонии запрещена. Она ответила, что они сами точно не знают, и настоятельно посоветовала мне обратиться в суд, чтобы прояснить этот вопрос“.

Галина не понимает, почему власти не могут конкретно сказать: это и это запрещено, это и это публиковать и использовать нельзя.

„Я несколько раз у нее спросила: „Где я, законопослушная гражданка Эстонии, могу увидеть точный список символов, которые запрещены в публикациях?“ – отмечает женщина. – Мне ответили, что в приложении к закону, но, к сожалению, я это приложение не нашла. В результате мне было предъявлено обвинение в проступке по статье 151 ПК и ещё раз резюмировано, что есть распоряжение руководства меня наказать, потому что государство считает, что я поддержала агрессию России“.

Из протоколов следует, что эту картинку увидел веб-констебль Олег Корнылев, который сообщил своим коллегам, и те возбудили против Галины дело.

Галина отмечает, что опубликовала это поздравление даже не в открытом доступе, а только в своей группе: „Она маленькая, мы там просто делимся своими переживаниями и радостями. Мне в полиции сказали, что они ведут работу со всеми, кто активен в социальной сети. Что же тогда выходит: в Эстонии нет презумпции невиновности, и полиция может трактовать мои поступки так, как считает нужным? О России в моем поздравлении не было ни слова, ни мысли. А мне теперь приписывает мысли, которых у меня не было! Это такая попытка пополнить бюджет государства или что?“

„Конкретного списка нет“

„Полиция начала делопроизводство о проступке для проверки обстоятельств публикации в социальной сети, – комментирует ситуацию веб-полицейский Идаской префектуры Олег Корнылев. – Целью делопроизводства было выяснить, поддерживает ли человек, сделавший публикацию, агрессию РФ. Решение до сих пор не принято, поэтому здесь полиция не может давать дополнительные комментарии“.

Он подчеркивает: „В интернет-пространстве следует вести себя точно так же, как в публичном пространстве. В том числе, публикуя что-либо в социальных сетях, следует спросить себя, готовы ли вы то же самое сказать на улице в полный голос? Это же касается изображений и символов, которые публикуются в Сети. Если речь идет о символах, которые запрещены к демонстрации в общественном пространстве, нельзя их публиковать и в интернете“.

„Если вы публикуете изображения вооруженных сил РФ, которые сейчас совершают преступления в Украине, следует считаться с тем, что это может беспокоить и пугать других людей, – поясняет веб-констебль. – Когда в Эстонии кто-либо на улице носит военную форму России или имеет при себе флаг с символикой военных подразделений РФ, полиция реагирует на такие ситуации, просит убрать символику из общественного пространства и начинает делопроизводство“.

Корнылев объясняет: „Демонстрация символики, поддерживающей агрессию, в Эстонии запрещена. Задача полиции состоит в том, чтобы никто не создавал конфликтных ситуаций, вызванных такими символами агрессии или каким-либо другим способом. Наша цель – не допускать конфликтов как в публичном пространстве, так и в интернете“.

На вопрос, где же все-таки можно посмотреть список запрещенной в Эстонии символики, в полиции ответили: „Конкретного списка нет. Каждый случай рассматривается индивидуально – исходя из того, что свои поступком хотел сказать человек“.

Полиция интересуется всеми разжигающими ненависть и представляющими угрозу материалами, размещенными в различных соцсетях

Маарья Пунак, капитан полиции

В социальных сетях распространяется много информации, и всегда есть риск, что мы сами можем чего-то не заметить. Кроме того, некоторые платформы закрыты, и только члены определенной группы могут видеть представляющий опасность материал, который там распространяется. Поэтому, в любом случае, я призываю сообщать о таких видео. Но просьба также предварительно перезаписывать видео, чтобы, если видео будет удалено, оно не исчезло для нас.

Не нужно опасаться, что отправка такой информации перегрузит полицию. Следует бояться того, что люди не понимают, насколько опасно такое повседневное влияние может быть для безопасности и независимости нашей страны, а также для безопасности людей. Обязательно сообщайте нам, если заметите что-то подобное!

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