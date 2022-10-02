02.10.2022, 10:26
„Мне нельзя было ничего рассказывать“. Русскоязычного эстонца втянули в преступную схему, достойную пера голливудского сценариста(19)
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По состоянию на конец августа этого года жертвами мошенничества в Эстонии стали почти 400 человек. А с Сергеем и вовсе случилась история, которая может удивить даже самых заядлых любителей голливудских блокбастеров.
В Эстонии широко распространен такой вид банковского мошенничества, когда людям сообщают, что их счет находится под угрозой и от них требуется получить информацию, необходимую для возобновления доступа к банковскому аккаунту. Или же людей обманывают словно по сценарию остросюжетного фильма, и они соглашаются отдать большие суммы денег, лишь бы помочь „поймать“ мошенников. Именно это и произошло с Сергеем, историей которого поделилась с Ärileht эстонская полиция.