„Мне нельзя было ничего рассказывать“. Русскоязычного эстонца втянули в преступную схему, достойную пера голливудского сценариста

В Эстонии широко распространен такой вид банк овского мошенничества, когда людям сообщают, что их счет находится под угрозой и от них требуется получить информацию, необходимую для возобновления доступа к банковскому аккаунту. Или же людей обманывают словно по сценарию остросюжетного фильма, и они соглашаются отдать большие суммы денег, лишь бы помочь „поймать“ мошенник ов. Именно это и произошло с Сергеем, историей которого поделилась с Ärileht эстонская полиция.

В конце рабочего дня Сергею позвонили с незнакомого номера. „Я ответил, и звонивший назвался представителем отдела безопасности Google. Он объяснил, что была предпринята попытка взломать мой аккаунт Google, что проблема была в моем телефоне, и сразу же предложил скачать специальное приложение для его защиты. Мне объяснили, как его скачать, но я у меня не получилось, потому что мой мобильный телефон его не поддерживал“, - рассказывает Сергей.