Количество украинских беженцев, пересекающих границу с Нарвой, увеличилось. Катри Райк: из своего кабинета слышу, как катятся чемоданы(12)
Глава Нарвского пограничного пункта Марек Лийва сообщил, что в последние дни увеличилось число украинских беженцев, въезжающих в Эстонию из России, и каждый день на Нарвский пограничный пункт прибывает более ста граждан Украины. Мэр Нарвы Катри Райк также подтвердила, что число пересекающих границу растет.
„По их собственным словам, им приходилось очень долго ждать на российской границе. Сообщается, что на стороне России в очереди уже несколько дней стоят сотни беженцев“, - рассказывает Лийва.
По словам Райк, в городе говорят, что на российской границе много машин, что пассажиры иногда их бросают и дальше идут пешком. Мэр добавила, что люди переходят границу с большими чемоданами, и звук колесиков этих чемоданов постоянно слышен у нее в кабинете.
Райк также сообщила, что город работает совместно с Департаментом социального страхования, уже организована информационная палатка для беженцев, у них также есть возможность запросить ночлег в Нарвском молодежном центре.
По словам Лийвы, беженцы прибывают очень уставшими и замерзшими после долгого ожидания. „После обычного пограничного контроля мы предоставляем им еду и питье, если они в этом нуждаются, и теплое место для проживания до тех пор, пока они не решат двигаться дальше или за ними не приедут“, - добавил он.