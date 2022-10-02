Количество украинских беженцев, пересекающих границу с Нарвой, увеличилось. Катри Райк: из своего кабинета слышу, как катятся чемоданы

„По их собственным словам, им приходилось очень долго ждать на российской границе. Сообщается, что на стороне России в очереди уже несколько дней стоят сотни беженцев“, - рассказывает Лийва.

По словам Райк, в городе говорят, что на российской границе много машин, что пассажиры иногда их бросают и дальше идут пешком. Мэр добавила, что люди переходят границу с большими чемоданами, и звук колесиков этих чемоданов постоянно слышен у нее в кабинете.

Райк также сообщила, что город работает совместно с Департаментом социального страхования, уже организована информационная палатка для беженцев, у них также есть возможность запросить ночлег в Нарвском молодежном центре.

По словам Лийвы, беженцы прибывают очень уставшими и замерзшими после долгого ожидания. „После обычного пограничного контроля мы предоставляем им еду и питье, если они в этом нуждаются, и теплое место для проживания до тех пор, пока они не решат двигаться дальше или за ними не приедут“, - добавил он.

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