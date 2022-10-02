02.10.2022, 09:35
Контавейт недостаточно победы над Канепи. „Конечно, я хочу выиграть в финале!“
ФОТО: | Delfi Meedia
Анетт Контавейт (WTA 4-е место), обыгравшая Кайю Канепи (WTA 32-е место) 6:4, 6:4 в полуфинале Tallinn Open, призналась, что после четырех побед не чувствует усталости и выйдет на финальный матч с огромным желанием выиграть седьмой турнир WTA в своей карьере.
„Я была счастлива разделить корт с Кайей сегодня перед болельщиками, это был особенный момент. Я довольна тем, как сыграла сегодня и каков результат в итоге. Кайя очень хорошая теннисистка. Я знала, что должна показать свой лучший теннис, чтобы победить её. Я должна была быть агрессивной, стараться сама проявлять инициативу и как можно больше играть в атакующий теннис“, — сказала Контавейт на пресс-конференции.