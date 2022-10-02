Контавейт недостаточно победы над Канепи. „Конечно, я хочу выиграть в финале!“

„Я была счастлива разделить корт с Кайей сегодня перед болельщиками, это был особенный момент. Я довольна тем, как сыграла сегодня и каков результат в итоге. Кайя очень хорошая теннисистка. Я знала, что должна показать свой лучший теннис, чтобы победить её. Я должна была быть агрессивной, стараться сама проявлять инициативу и как можно больше играть в атакующий теннис“, — сказала Контавейт на пресс-конференции.