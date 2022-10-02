Теннис
02.10.2022, 09:35

Контавейт недостаточно победы над Канепи. „Конечно, я хочу выиграть в финале!“

 
Anett Kontaveit
Anett Kontaveit
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Анетт Контавейт (WTA 4-е место), обыгравшая Кайю Канепи (WTA 32-е место) 6:4, 6:4 в полуфинале Tallinn Open, призналась, что после четырех побед не чувствует усталости и выйдет на финальный матч с огромным желанием выиграть седьмой турнир WTA в своей карьере.

„Я была счастлива разделить корт с Кайей сегодня перед болельщиками, это был особенный момент. Я довольна тем, как сыграла сегодня и каков результат в итоге. Кайя очень хорошая теннисистка. Я знала, что должна показать свой лучший теннис, чтобы победить её. Я должна была быть агрессивной, стараться сама проявлять инициативу и как можно больше играть в атакующий теннис“, — сказала Контавейт на пресс-конференции.

Контавейт, благодаря выигранному жребию, подавала первой и выиграла у Канепи в первом гейме. „Хорошая тактика, не так ли“, — усмехнулась четвертая ракета, когда ей напомнили о начале встречи. „Это может произойти и так и так. Это было спонтанное решение, а не заранее спланированный тактический ход“.

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