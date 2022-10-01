Таави Аас: универсальная услуга не удовлетворит ожидания потребителей в отопительный период

„Правительство, к сожалению, не учло предложения Центристской партии установить доступную цену на электроэнергию в условиях высокой инфляции. 55% от цены на электричество, которую составляет квота на выбросы CO2, необходимо упразднить. Кроме того, цена на СО2 колеблется и, вероятно, будет расти. Поэтому уже в ближайшее время цена на СО2 может быть выше, чем заложенная в расчеты – 60 евро за тонну“, - сказал Аас.



Аас отметил, что прошлое правительство по инициативе центристов снизило сетевую плату для частных потребителей на 100%, а для предприятий – на 50%. „Благодаря нашим методам цена на электричество составляла 12 центов за киловатт-час, кроме того уменьшало цену для потребителя и отсутствие сетевой платы. Для тех, чьи доходы ниже среднего, были разработаны меры поддержки, благодаря чему цена на электроэнергию для них составляла 6 центов киловатт-час», - напомнил Аас.



„Вызывает сожаление, что универсальная услуга не распространяется на детские сады, школы, больницы, дома престарелых и другие муниципальные учреждения. Существует реальная опасность, что в отопительный период эти учреждения придется частично или полностью закрыть, сокращать работников и понижать температуру в помещениях“, - добавил он.



Поразительно, по словам Ааса, то, что правительство оставило без всякой помощи предприятия. „Крупные предприятия исключили из числа тех, кто нуждается в помощи, тогда как именно они обеспечивают примерно половину рабочих мест. Некоторые предприятия уже прекратили свою деятельность из-за высоких цен на газ и электричество. Это повлечет за собой рост безработицы, для государства это означает дополнительные траты. За счет поступления налога с оборота и торговли квотами на СО2 государство получило большие доходы. Эти деньги можно было направить на помощь предприятиям“, - сказал Аас.