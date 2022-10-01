„Нервы у людей не выдерживают, некоторые орут. Один нанес себе увечья“. Какова обстановка на границе в Нарве и с чем приходится работать волонтерам?(41)
С момента объявления частичной мобилизации в России поток украинских беженцев, пытающихся попасть в Эстонию через Нарву и другие пограничные пункты, значительно увеличился. Едут из-за страха, что закроют границы, эскалации ситуации и по другим стечениям обстоятельств. Волонтерка Александра Аверьянова рассказала о том, с чем приходится работать волонтерам в Эстонии, России, и какова обстановка на границе.
Член правления некоммерческой организации „Друзья Мариуполя в Эстонии“ Александра рассказывает, что сейчас из нарвского пограничного пункта поступают сигналы о том, что разворачивают автобусы и украинских беженцев в пограничном пункте в Ивангороде. Там, по ее словам, не пропускают по причине того, что слишком большая очередь. „В Шумилкино и Куничиной горе тоже все на улицах стоят, - говорит женщина. - Российские волонтеры передали эстонским, что посылают людей в Латвию“.