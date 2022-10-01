„Нервы у людей не выдерживают, некоторые орут. Один нанес себе увечья“. Какова обстановка на границе в Нарве и с чем приходится работать волонтерам?

Член правления некоммерческой организации „Друзья Мариуполя в Эстонии“ Александра рассказывает, что сейчас из нарвского пограничного пункта поступают сигналы о том, что разворачивают автобусы и украинских беженцев в пограничном пункте в Ивангороде. Там, по ее словам, не пропускают по причине того, что слишком большая очередь. „В Шумилкино и Куничиной горе тоже все на улицах стоят, - говорит женщина. - Российские волонтеры передали эстонским, что посылают людей в Латвию“.