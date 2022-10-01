Китай предупредил о резком росте мировых цен на энергоносители из-за выведенного из строя „Северного потока“

Утечка на „Северном потоке“ усугубит не только дефицит энергоресурсов в странах Европы, но и, вероятно, приведет к стремительному росту цен на энергоносители, который затронет потребителей во всем мире, особенно в развивающихся странах, сказал Гэн Шуан, выступая на специальном заседании Совета Безопасности ООН, посвященном утечкам на „Северном потоке“.

В ночь на 26 сентября в Балтийском море произошли утечки на обеих нитках „Северного потока — 1“ и на одной из ниток „Северного потока — 2“; позже на „Северном потоке — 2“ обнаружили еще одну утечку. Власти Швеции заявили, что трубопроводы повредили из-за взрывов.

Власти Германии, по неофициальным данным, считают, что газопроводы уничтожены навсегда, рассматривая в качестве версий причастность к подрыву „Северного потока“ как Украины или проукраинских сил, так и самой России.

Президент РФ Владимир Путин 30 сентября в выступлении, посвященном аннексии оккупированных украинских территорий, обвинил „англосаксов“ в организации взрывов на газопроводах „Северного потока“.