ФОРМУЛА ДЛЯ РАСЧЕТА | Выбрать универсальную услугу или остаться на бирже? Все зависит от ваших потребительских привычек

Цена универсальной услуги Eesti Energia составляла 19,24 цента за кВт/ч, включая налог с оборота. К этому добавляется ежемесячная плата в размере 1,99 евро и стоимость сетевых услуг.

Для клиентов Alexela конечная цена универсальной услуги составляет 19,19 с./кВтч, плюс ежемесячная плата в размере 1,99 евро. Также добавляется стоимость сетевого обслуживания.

Ход решения:

Уважаемый читатель, возьмите на ваш счет за электроэнергию с биржевыми ценами.