Прибывший в Старую гавань Таллинна немецкий фрегат приглашает гостей
В пятницу, 30 сентября, в рамках запланированного официального визита в Старой гавани Таллинна пришвартовался фрегат ВМС Германии FGS Sachsen. В течение выходных корабль будет открыт для посещения всеми желающими.
Накануне немецкий фрегат провел совместные учения с минным тральщиком EML Sakala и катером EML Risto ВМС Эстонии.
Моряки двух стран отработали передачу посылок в море, процедуры связи, маневрирование и поведение при встрече с неизвестным или враждебно настроенным малым судном.
3-го октября Германия отмечает День германского единства. В связи с этим экипаж немецкого фрегата зовет на борт своего корабля всех желающих. Посетить FGS Sachsen возможно в Старой гавани в воскресенье в промежутке между 13:00 и 16:00.
В понедельник, 3 октября, на борту корабля состоится торжественный прием представителей руководства стран Балтии и ВМС Эстонии, в котором также поучаствует командующий ВМС Германии вице-адмирал Яан Кристиан Каак.