Кая Каллас: ядерные государства дали Путину понять, что после применения этого вида оружия пути назад не будет

Премьер-министр также признала, что после взрывов на газопроводе „Северный поток“ необходимо решить вопрос о безопасности силовых кабелей Estlink 1 и Estlink 2, соединяющих Эстонию и Финляндию.

Меняет ли сказанное Путиным точку зрения Эстонии и наши действия?

Не меняет. Как мы уже говорили, мы никогда не признаем эти псевдореферендумы и путинскую интерпретацию истории. Это явная узурпация территорий силой, и мы ни в коем случае этого не признаем.

Изменилось ли что-нибудь во взглядах лидеров Европейского Союза? Стала ли их позиция более резкой после последних действий Путина?

Все говорят, что Путин явно эскалирует ситуацию и выводит ее на новый уровень. Конечно, это угроза для всех, и мы обязательно обсудим это на неформальном саммите на следующей неделе.

Что будет в восьмом пакете санкций?

[Вариантов] осталось немного. У Европейского союза есть, прежде всего, экономические инструменты. Мы разработали уже семь пакетов, восьмой находится в процессе подготовки. Мы считаем, что в него должны входить российские нефть и газ, но за столом есть разные мнения. Ведутся разговоры об ограничении криптовалютных транзакций, что было нашим пожеланием, и о других вариантах. Окончательное решение будет принято на заседании.

Получится ли договориться с Виктором Орбаном (премьер-министр Венгрии, - прим. ред.), чтобы он снова не начал тормозить процесс?

Посмотрим, пока еще рано говорить об этом. В прошлый раз Венгрия говорила громко, но не за столом [переговоров]. Если и в этот раз все будет так же, то все получится. Важно сохранить единство, но ясно, что это становится сделать все труднее.

По поводу ядерного оружия Путин сегодня сказал, что США создали прецедент в 1945 году, атаковав Хиросиму и Нагасаки, как бы намекая на то, что, возможно, Россия тоже может его применить. Насколько серьезно мы относимся к этой угрозе и каков будет ответ Запада?