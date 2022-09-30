Выжить без российского газа. Европа согласовала план холодной зимовки(12)
Евросоюз договорился, что делать, чтобы выжить грядущей зимой без российского газа, сообщает Би-би-си. 27 стран ЕС утвердили предложенный Еврокомиссией две недели назад план экономии, субсидий и налогов. Однако за время обсуждения ситуация резко ухудшилась: Европа оказалась перед лицом полной газовой блокады со стороны Кремля после диверсии на „Северном потоке“ и угроз „Газпрома“ перекрыть украинский транзит.
Если российский президент Владимир Путин после аннексии украинских территорий пойдет на эскалацию еще и в энергетической войне против ЕС, то утвержденных в пятницу антикризисных мер будет недостаточно, чтобы пережить зиму без веерных отключений и блэкаутов.
В запасе у ЕС остается самая радикальная мера - потолок цены на закупаемый в России газ. Пока что лишь половина стран поддерживает эту идею, а Путин уже предупредил, что если потолок введут, он отключит газ совсем.
Кремль ведет энергетическую войну против ЕС уже больше года. В результате оптовые цены на газ в Европе взлетели в разы, а потребительские цены на топливо, свет и тепло подскочили на 40%, что вывело инфляцию в 19 странах обращения единой европейской валюты евро на рекордные 10% в сентябре.
Люди беднеют, реальные доходы сокращаются, а жизнь вновь ухудшается, не успев наладиться после ковидной пандемии.
Путин говорил, что энергетический кризис перерастет в политический, европейцы утомятся жить в холоде и голоде, устанут жертвовать комфортом ради Украины и в итоге сменят власть.
Европейцы пока держатся.
Свежий опрос в Германии показал, что 74% немцев полны решимости поддерживать Украину в ее противостоянии российской агрессии, несмотря на рост цен на энергоносители. И их решимость растет с приближением зимы. Правда, под давлением кризиса рейтинги властей все же снижаются: работой правительства сейчас довольны 49% немцев, а недовольны 44%, тогда как в марте, сразу после вторжения России в Украину, расклад был 75% на 19%.
Переживет ли решимость немцев мерзнуть за свободу целый отопительный сезон? Первый холодный фронт посетил Европу на этой неделе и добавил тревожности: выяснилось, что граждане к холоду привыкать не спешат.
Потребление газа в Германии в первую холодную неделю подскочило на 15% по сравнению со средним за 2018-2021 годы, сообщили немецкие власти и предупредили, что во избежание дефицита придется сжигать по меньшей мере на 20% меньше газа, чем сейчас.
Это даже больше, чем в новом плане ЕС, утвержденном в пятницу.
Новый план
Все 27 стран обязались сократить потребление электроэнергии в пиковые часы нагрузки на 5%, а в целом - на 10% до конца марта 2023 года. По расчетам Еврокомиссии, экономия составит 1,2 млрд кубометров газа, или 4% всего потребления в зимний период.
Вторая большая часть плана посвящена тому, где взять деньги на господдержку населения и промышленности.
Европейцы согласились ввести налог на сверхприбыль энергетических компаний, который они назвали „солидарный взнос“ - до трети прибыли, на 20% превышающей среднюю за последние четыре года.
Кроме того, они решили ограничить доходы генерирующих компаний, которые производят электроэнергию не из газа: ядерную и возобновляемую. Такие производители не тратятся на газ, себестоимость их энергии низкая, а продают они ее по заоблачным ценам газовых электростанций, поскольку рынок общий.
За счет этих мер ЕС рассчитывает собрать около 140 млрд евро (117 млрд с негазовых генерирующих компаний и 25 млрд налога на сверхприбыль). Деньги раздадут наименее социально защищенным гражданам и направят на субсидирование счетов за счет и газ для критически важного бизнеса, больниц и школ.
„Все это конечно очень хорошо, но это временные меры, - сказал хорватский министр энергетики Давор Филипович, которого цитирует Рейтер. - Чтобы помочь нашим гражданам пережить энергетический кризис, нужно ограничить цену газа“.
Его поддержала французская коллега.
„Нужно пойти дальше, согласовать дополнительные меры и быстро принять их“, - цитирует „Франс пресс“ министра энергетики Франции Аньес Панье-Рунашер.
Шанс представится уже на следующей неделе. Главы 27 стран ЕС соберутся в Праге 6-7 октября (и должны заодно утвердить новый пакет санкций против России), а министры энергетики снова встретятся 11-12 октября.