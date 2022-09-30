Алар Карис: аннексия украинских территорий - это преступление, за которым последует наказание

„Фальшивая торжественность, в которой Россия сообщила об аннексии украинских территорий, это часть циничных политтехнологий, которые обрамляют риторику о восстановлении Советского союза. Так в обманчивом блеске российское руководство отбирает у своего народа будущее и обрекает его на жизнь во мраке прошлого.

Мы не согласимся с незаконной аннексией территории Украины и никогда не признаем этот шаг законным. Это очередная удручающая и достойная сожаления демонстрация Россией всему миру, как она хладнокровно и жестоко нарушает международное право и Хартию ООН.

Реакция международного сообщества на российскую агрессию показала, что мир понимает, что есть неправильно гораздо лучше, чем мы осмеливались думать и надеяться. Мы должны хранить это единство и создавать для него новый мир, где нет место жестокости и империалистическим амбициям, где уважаются международное право и права человека.

Государство должно служить народу. В России народ должен служить ужасным амбициям власти. За короткое время десятки тысяч людей посланы умирать и убивать. Это означает страдания и скорбь для сотен тысяч семей. Для всего человечества.

Одного осуждения сегодня слишком мало. Нужно подумать о действиях, которые вернут нам веру, что еще уважаются все те принципы, на которые опирается наш мир - право всех народов на самоопределение и суверенитет, территориальную целостность и нерушимость границ. Право всех говорить на своей родине на своем языке, уважая при этом права меньшинств.

Аннексия украинских территорий - это преступление. За каждое преступление следует наказание“.