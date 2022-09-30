Главы комиссий по иностранным делам парламента Эстонии и еще 12 стран осуждают организованные Россией псевдореферендумы

„Подчеркиваем, что фальшивые референдумы, организованные и навязанные российским оккупационным режимом в четырех регионах Украины, являются грубым нарушением международного права, включая Устав ООН, и могут расцениваться исключительно как ложный предлог для попытки аннексии территорий Украины и оправдания незаконной войны – процесс, схожий с подходом России к Крыму в 2014 году, включающий в себя военное присутствие, насилие, насильственные депортации, дезинформацию, запугивание, раздачу российских паспортов гражданам Украины и ложные и незаконные результаты“, – сказано в заявлении.

По их словам, референдумы и любые их сфальсифицированные результаты, объявленные Россией, не являются волеизъявлением народа Украины и являются тяжким нарушением территориальной целостности и независимости Украины, и аннексия территории Украины не может быть признана ни одним государством.

Председатели комиссий по иностранным делам 13 государств призывают и другие государства не признавать и осуждать референдумы, организованные во временно оккупированных регионах Украины, и не признавать результаты, объявленные Россией, равно как и паспорта, выданные Российской Федерацией в оккупированных регионах Украины. „Призываем международное сообщество изыскать возможности привлечь к ответственности всех, кто был активно задействован в организации и проведении незаконных референдумов или как-либо участвовал в другой связанной с этим деятельности“, – отмечено в заявлении.

Руководители комиссий также призывают срочно ужесточить санкции против России, продолжить изоляцию России в международных и региональных организациях, принять аналогичные санкции в отношении Беларуси и повысить военную, финансовую, гуманитарную и дипломатическую поддержку Украины.