В почтовом отделении Omniva можно заключить договор на оказание универсальной услуги Eesti Energia

Местные клиенты Eesti Energia, которым универсальная услуга электроснабжения обходится дешевле, чем имеющийся пакет, будут автоматически переведены на универсальную услугу. Частные лица могут сами обратиться в почтовое отделение Omniva, чтобы подать заявление о заключении договора на оказание универсальной услуги Eesti Energia, о перепроверке или об отказе от автоматического перевода.

„Вопросы, связанные с электроэнергией, на данный момент касаются всех жителей Эстонии. Связанные с универсальной услугой процедуры большинство людей может выполнить самостоятельно, однако некоторые люди нуждаются в помощи. Поскольку почтовые отделения Omniva располагаются по всей Эстонии и мы имеем большой опыт в оказании услуг, мы можем быстро реорганизовать свою работу, чтобы оказать людям помощь при просмотре и заключении договоров, связанных с универсальной услугой электроснабжения, или при отказе от них“, – сказала член правления Omniva Кристи Унт.

Как сообщила Даяна Тийтсаар, менеджер Eesti Energia по вопросам, связанным с эстонским рынком, сейчас у клиентов возникает очень много вопросов. „Мы понимаем их озабоченность и делаем всё от нас зависящее для того, чтобы оказывать людям максимальную помощь в этот сложный и напряженный период. Мы рады, что теперь можем использовать также охватывающую всю Эстонию сеть обслуживания Omniva для оказания помощи своим клиентам. Мы понимаем, что возникло много вопросов, и делаем всё от нас зависящее для того, чтобы информация была доступна всем“, – добавила Тийтсаар.

Для перехода на универсальную услугу в ходе сотрудничества были проведены основательная подготовка и обучение работников Omniva. „Наш обслуживающий персонал почтовых отделений готов оказать помощь всем, кто обратится с заявлением о заключении договора на оказание универсальной услуги Eesti Energia или о получении связанной с ним информации. Эта возможность хорошо подходит тем людям, которые не могут сами заключить договор в цифровом формате“, – добавила Унт.