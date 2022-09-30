В почтовом отделении Omniva можно заключить договор на оказание универсальной услуги Eesti Energia
Начиная с понедельника, 3 октября в почтовых отделениях Omniva можно подавать заявления о получении универсальной услуги электроснабжения Eesti Energia или об отказе от нее.
Местные клиенты Eesti Energia, которым универсальная услуга электроснабжения обходится дешевле, чем имеющийся пакет, будут автоматически переведены на универсальную услугу. Частные лица могут сами обратиться в почтовое отделение Omniva, чтобы подать заявление о заключении договора на оказание универсальной услуги Eesti Energia, о перепроверке или об отказе от автоматического перевода.
„Вопросы, связанные с электроэнергией, на данный момент касаются всех жителей Эстонии. Связанные с универсальной услугой процедуры большинство людей может выполнить самостоятельно, однако некоторые люди нуждаются в помощи. Поскольку почтовые отделения Omniva располагаются по всей Эстонии и мы имеем большой опыт в оказании услуг, мы можем быстро реорганизовать свою работу, чтобы оказать людям помощь при просмотре и заключении договоров, связанных с универсальной услугой электроснабжения, или при отказе от них“, – сказала член правления Omniva Кристи Унт.
Как сообщила Даяна Тийтсаар, менеджер Eesti Energia по вопросам, связанным с эстонским рынком, сейчас у клиентов возникает очень много вопросов. „Мы понимаем их озабоченность и делаем всё от нас зависящее для того, чтобы оказывать людям максимальную помощь в этот сложный и напряженный период. Мы рады, что теперь можем использовать также охватывающую всю Эстонию сеть обслуживания Omniva для оказания помощи своим клиентам. Мы понимаем, что возникло много вопросов, и делаем всё от нас зависящее для того, чтобы информация была доступна всем“, – добавила Тийтсаар.
Для перехода на универсальную услугу в ходе сотрудничества были проведены основательная подготовка и обучение работников Omniva. „Наш обслуживающий персонал почтовых отделений готов оказать помощь всем, кто обратится с заявлением о заключении договора на оказание универсальной услуги Eesti Energia или о получении связанной с ним информации. Эта возможность хорошо подходит тем людям, которые не могут сами заключить договор в цифровом формате“, – добавила Унт.
В почтовых отделениях частные лица могут с помощью обслуживающего персонала совершить следующие действия, связанные с универсальной услугой электроснабжения:
обратиться за советом и информацией относительно универсальной услуги;
перепроверить, произойдет ли автоматический переход на универсальную услугу, учитывая имеющийся заключенный с Eesti Energia договор об электроснабжении;
подать заявление о переходе на универсальную услугу Eesti Energia или о заключении соответствующего договора;
подать заявление об отмене автоматического перехода на универсальную услугу Eesti Energia.
Подавать заявления, связанные с универсальной услугой, в почтовых отделениях могут только частные лица. Представители квартирных товариществ должны обращаться непосредственно в службу поддержки клиентов Eesti Energia. Для осуществления связанных с универсальной услугой изменений обслуживающий персонал Omniva устанавливает личность клиента через информационную систему. Поэтому необходимо иметь при себе ID-карту или какой-либо другой удостоверяющий личность документ.
Совершать действия, связанные с универсальной услугой электроснабжения, в почтовых отделениях можно до конца года. Ближайшее к вашему дому или рабочему месту почтовое отделение вы можете найти на сайте Omniva по адресу https://www.omniva.ee/chastnyj/mestopolozhenie_pochtovyh_otdelenij_na_karte.
Для клиентов Eesti Energia проще всего совершать действия, связанные с электроснабжением, на сайте www.energia.ee/ru. Посетите также страницу, на которой опубликованы часто задаваемые вопросы: www.energia.ee/universaalteenus.