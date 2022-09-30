Elektrilevi значительно повысит плату за сетевую услугу(2)
Департамент конкуренции утвердил компании Elektrilevi (предприятие, которое доставляет электроэнергию практически во все дома и предприятия Эстонии) новую плату за сетевую услугу, которая повысится с 1 января 2023 года из-за заметного подорожания электроэнергии в среднем на 13%.
Несмотря на то, что издержки электроэнергии в Elektrilevi постоянно сокращаются, в августе предприятие из-за высоких цен на электричество осталось в убытках на 3,4 млн евро.
„Для того, чтобы мы могли гарантировать электроснабжение и быть хорошо подготовленными к кризисным ситуациям, мы должны ежедневно инвестировать в распределительную сеть. При работе с убытком это невозможно“, - объяснил повышение расценок руководитель компании Михкель Хярм.
В 2022 году предприятие Elektrilevi инвестировало в устойчивость электроснабжения около 100 млн евро.
С новыми (действующими с 1 января) расценками можно познакомиться на страничке Elektrilevi. Повышение сетевой платы будет для всех клиентов единообразным.
Сетевая услуга подорожает с 1 января в среднем на 13 процентов, что обусловлено ростом стоимости электроэнергии.
К тому же с 1 октября Elektrilevi повысит плату за сетевую услугу в среднем на 3%, а с 1 декабря в среднем на 2%.