Экономика
30.09.2022, 15:25

Elektrilevi значительно повысит плату за сетевую услугу

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Elektrihind, elektrivõrk, elektriliinid - sümbolpildid
Elektrihind, elektrivõrk, elektriliinid - sümbolpildid
ФОТО: Kevin Melk | Ekspress Meedia

Департамент конкуренции утвердил компании Elektrilevi (предприятие, которое доставляет электроэнергию практически во все дома и предприятия Эстонии) новую плату за сетевую услугу, которая повысится с 1 января 2023 года из-за заметного подорожания электроэнергии в среднем на 13%.

Несмотря на то, что издержки электроэнергии в Elektrilevi постоянно сокращаются, в августе предприятие из-за высоких цен на электричество осталось в убытках на 3,4 млн евро.

„Для того, чтобы мы могли гарантировать электроснабжение и быть хорошо подготовленными к кризисным ситуациям, мы должны ежедневно инвестировать в распределительную сеть. При работе с убытком это невозможно“, - объяснил повышение расценок руководитель компании Михкель Хярм.

В 2022 году предприятие Elektrilevi инвестировало в устойчивость электроснабжения около 100 млн евро.

С новыми (действующими с 1 января) расценками можно познакомиться на страничке Elektrilevi. Повышение сетевой платы будет для всех клиентов единообразным.

Сетевая услуга подорожает с 1 января в среднем на 13 процентов, что обусловлено ростом стоимости электроэнергии.

К тому же с 1 октября Elektrilevi повысит плату за сетевую услугу в среднем на 3%, а с 1 декабря в среднем на 2%.

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