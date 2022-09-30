Elektrilevi значительно повысит плату за сетевую услугу

Несмотря на то, что издержки электроэнергии в Elektrilevi постоянно сокращаются, в августе предприятие из-за высоких цен на электричество осталось в убытках на 3,4 млн евро.

„Для того, чтобы мы могли гарантировать электроснабжение и быть хорошо подготовленными к кризисным ситуациям, мы должны ежедневно инвестировать в распределительную сеть. При работе с убытком это невозможно“, - объяснил повышение расценок руководитель компании Михкель Хярм.

В 2022 году предприятие Elektrilevi инвестировало в устойчивость электроснабжения около 100 млн евро.

С новыми (действующими с 1 января) расценками можно познакомиться на страничке Elektrilevi. Повышение сетевой платы будет для всех клиентов единообразным.

Сетевая услуга подорожает с 1 января в среднем на 13 процентов, что обусловлено ростом стоимости электроэнергии.

К тому же с 1 октября Elektrilevi повысит плату за сетевую услугу в среднем на 3%, а с 1 декабря в среднем на 2%.