Eesti Energia автоматически переведет примерно 129 000 клиентов на универсальную услугу

По словам члена правления Eesti Energia Агнес Роос, Eesti Energia заботится о том, чтобы переход на универсальную услугу был для клиентов максимально беззаботным. Те, для кого универсальная услуга является более выгодным решением, будут автоматически переведены на новый пакет с 1 октября, при этом клиенту ничего не надо будет делать самому. Автоматическое изменение коснется примерно 129 000 бытовых клиентов Eesti Energia.

„Мы сообщим клиенту об изменении в ближайшие дни, прислав письмо. Если клиент получил письмо о переводе на универсальную услугу, но не хочет, чтобы его автоматически перевели, то есть возможность отказаться от предложения до 12 октября“, – добавила Роос.

Как потребители будут переводиться на универсальную услугу электроэнергии?

Если сегодняшний пакет электроэнергии клиента дороже цены универсальной услуги, то Eesti Energia автоматически переведет его с 1 октября на универсальную услугу. Расчет основан на персональной средней цене клиента на электроэнергию (ц/кВтч) за последние два месяца (июль, август).

Мы обязательно сообщим об изменении по электронной почте или бумажным письмом. Доставка письма может занять пару дней.

Если клиент не хочет универсальную услугу, он может отказаться от предложения до 12 октября (включительно).

Клиентам Eesti Energia проще всего совершать операции в электронной системе обслуживания Eesti Energia по адресу www.energia.ee . Кроме того, помощь можно получить по телефону для клиентов 777 4040 и по электронной почте teenindus@energia.ee .

„Мы значительно увеличили количество наших консультантов и готовы отвечать на все вопросы. Мы расширим нашу доступность для клиентов с понедельника, 3 октября, используя для этого сеть почтовых отделений Omniva. В почтовых отделениях каждый может проверить, сделано ли ему предложение универсальной услуги, подать заявку на подключение к универсальной услуге Eesti Energia или отказаться от универсальной услуги“, – добавила Роос.