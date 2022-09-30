Eesti Energia автоматически переведет примерно 129 000 клиентов на универсальную услугу(14)
Сегодня была опубликована цена производителя универсальной услуги: 15,4 ц/кВтч. К цене производителя каждый поставщик электроэнергии добавляет обоснованные расходы, связанные с оказанием услуги, разумную коммерческую прибыль и налог с оборота. С 1 октября Eesti Energia предлагает клиентам окончательную цену универсальной услуги 19,2 ц/кВтч плюс ежемесячная плата в размере 1,99 евро (цены включают НСО).
По словам члена правления Eesti Energia Агнес Роос, Eesti Energia заботится о том, чтобы переход на универсальную услугу был для клиентов максимально беззаботным. Те, для кого универсальная услуга является более выгодным решением, будут автоматически переведены на новый пакет с 1 октября, при этом клиенту ничего не надо будет делать самому. Автоматическое изменение коснется примерно 129 000 бытовых клиентов Eesti Energia.
„Мы сообщим клиенту об изменении в ближайшие дни, прислав письмо. Если клиент получил письмо о переводе на универсальную услугу, но не хочет, чтобы его автоматически перевели, то есть возможность отказаться от предложения до 12 октября“, – добавила Роос.
Как потребители будут переводиться на универсальную услугу электроэнергии?
Если сегодняшний пакет электроэнергии клиента дороже цены универсальной услуги, то Eesti Energia автоматически переведет его с 1 октября на универсальную услугу. Расчет основан на персональной средней цене клиента на электроэнергию (ц/кВтч) за последние два месяца (июль, август).
Мы обязательно сообщим об изменении по электронной почте или бумажным письмом. Доставка письма может занять пару дней.
Если клиент не хочет универсальную услугу, он может отказаться от предложения до 12 октября (включительно).
Клиентам Eesti Energia проще всего совершать операции в электронной системе обслуживания Eesti Energia по адресу www.energia.ee. Кроме того, помощь можно получить по телефону для клиентов 777 4040 и по электронной почте teenindus@energia.ee.
„Мы значительно увеличили количество наших консультантов и готовы отвечать на все вопросы. Мы расширим нашу доступность для клиентов с понедельника, 3 октября, используя для этого сеть почтовых отделений Omniva. В почтовых отделениях каждый может проверить, сделано ли ему предложение универсальной услуги, подать заявку на подключение к универсальной услуге Eesti Energia или отказаться от универсальной услуги“, – добавила Роос.
Если действующий пакет электроэнергии клиента сегодня выгоднее, чем цена универсальной услуги, то его не будут автоматически переводить. При желании универсальную услугу можно выбрать самостоятельно, изменив свой пакет электроэнергии в онлайн-обслуживании или обратившись в службу обслуживания клиентов. Подключиться к универсальной услуге всегда можно и позже.
Роос подчеркивает, что цена универсальной услуги может со временем изменяться. „Цена производителя включает в себя ряд переменных компонентов, таких как плата за выбросы CO2 и затраты на рабочую силу, колебания которых в последние месяцы были значительными“.
Предоставление универсальных услуг для малого бизнеса в настоящее время все еще находится на законодательной стадии.
Клиенты будут получать энергетическую поддержку независимо от выбранного пакета электроэнергии
„Как мы видели прошлой зимой, меры государственной поддержки оказались полезными для многих клиентов. Мы рады, что в этом году все бытовые потребители электроэнергии и газа снова получат одинаковую компенсацию цены, независимо от их договора“, – сказала Роос, высоко оценив цель правительства по обеспечению ценовой стабильности для потребителей“.
С 1 октября 2022 г. по 31 марта 2023 г. бытовые потребители будут получать государственную субсидию на оплату стоимости электроэнергии.
Субсидия будет применяться, если цена электроэнергии будет превышать 8 ц/кВтч, размер компенсации составляет до 5 ц/кВтч (цены указаны без налога с оборота). Энергетическая поддержка автоматически отражается в счете за электричество, Вам не нужно ничего для этого делать.