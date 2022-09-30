Ценовая война началась. Стоимость универсальной услуги Alexela будет ниже, чем у Eesti Energia(8)
Перед пресс-конференцией Eesti Energia энергетическое предприятие Alexela сообщило, что намерено предложить универсальную услугу по более низкой цене, чем государственная компания Eesti Energia. Позже стало известно, что цена составит 19,19 ц/кВтч против 19,24 ц/кВтч у Eesti Energia.
По сообщению Alexela, универсальную услугу могут предлагать все продавцы электроэнергии в Эстонии. Alexela начнет предлагать своим клиентам универсальную услугу с 1.10.2022.
Клиенты Alexela будут получать универсальную услугу с наценкой 0,70 ц/кВтч
Клиент Alexela будет получать универсальную услугу с конечной ценой 19,19 ц/кВтч плюс ежемесячная плата в размере 1,99 евро.
Alexela автоматически переведет клиента на универсальную услугу, если ее цена будет ниже, чем цена нынешнего пакета
Цель эстонской энергетической компании Alexela – поддержать своих клиентов и предложить им выгодный выбор в этот период быстрых перемен. Если цена универсальной услуги будет ниже нынешней цены клиента, то Alexela автоматически переведет клиента на универсальную услугу. Если нынешний пакет дешевле, чем универсальная услуга, то клиент продолжит использовать свой имеющийся пакет. В обоих случаях Alexela сообщит об этом клиенту.
А пока клиенты могут спокойно наслаждаться выходными, более подробная информация от Alexela поступит уже в начале недели, 3 октября.
Что произойдет, если клиент не хочет подключаться к универсальной услуге
Если клиент получил уведомление о переходе на универсальную услугу, но не желает подключаться к универсальной услуге, то необходимо сообщить об этом Alexela в срок, указанный в отправленном уведомлении, тогда для клиента будет восстановлен его ранее выбранный пакет.
Соответствующее сравнение цен и автоматический перевод с возможностью отказа будет происходить в соответствии с Законом о рынке электроэнергии до 31.12.2022.
Отсутствие штрафа за прекращение предыдущего договора при переходе на новую услугу
У клиента по-прежнему есть возможность подключиться к универсальной услуге в течение всего срока действия универсальной услуги, т.е. до 30.04.2026. При этом важно отметить, что если клиент заключил срочный договор об электроэнергии с фиксированной ценой до вступления в силу универсальной услуги, т.е. до 01.10.2022, и в этом договоре имеется плата за досрочное расторжение договора, то такие клиенты могут подключиться к универсальной услуге без уплаты неустойки, уведомив Alexela о своем желании присоединиться к универсальной услуге не позднее 30.09.2023.
Также в любой момент можно расторгнуть договор универсальной услуги и присоединиться к другому пакету.
Цена универсальной услуги Alexela
Энергетическая компания Alexela будет предлагать универсальную услугу по цене 19,19 ц/кВтч, к которой будет добавлена ежемесячная плата 1,99 евро.