Ценовая война началась. Стоимость универсальной услуги Alexela будет ниже, чем у Eesti Energia

По сообщению Alexela, универсальную услугу могут предлагать все продавцы электроэнергии в Эстонии. Alexela начнет предлагать своим клиентам универсальную услугу с 1.10.2022.

Клиенты Alexela будут получать универсальную услугу с наценкой 0,70 ц/кВтч

Клиент Alexela будет получать универсальную услугу с конечной ценой 19,19 ц/кВтч плюс ежемесячная плата в размере 1,99 евро.

Alexela автоматически переведет клиента на универсальную услугу, если ее цена будет ниже, чем цена нынешнего пакета

Цель эстонской энергетической компании Alexela – поддержать своих клиентов и предложить им выгодный выбор в этот период быстрых перемен. Если цена универсальной услуги будет ниже нынешней цены клиента, то Alexela автоматически переведет клиента на универсальную услугу. Если нынешний пакет дешевле, чем универсальная услуга, то клиент продолжит использовать свой имеющийся пакет. В обоих случаях Alexela сообщит об этом клиенту.

А пока клиенты могут спокойно наслаждаться выходными, более подробная информация от Alexela поступит уже в начале недели, 3 октября.

Что произойдет, если клиент не хочет подключаться к универсальной услуге

Если клиент получил уведомление о переходе на универсальную услугу, но не желает подключаться к универсальной услуге, то необходимо сообщить об этом Alexela в срок, указанный в отправленном уведомлении, тогда для клиента будет восстановлен его ранее выбранный пакет.

Соответствующее сравнение цен и автоматический перевод с возможностью отказа будет происходить в соответствии с Законом о рынке электроэнергии до 31.12.2022.

Отсутствие штрафа за прекращение предыдущего договора при переходе на новую услугу