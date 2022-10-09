Новости Эстонии
09.10.2022, 16:51

Поучительная история из бабушкиной аптечки: побочный эффект от прописанной врачом горы лекарств никто не проверял

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: - | Shutterstock

В пожилом возрасте мы глотаем столько разных лекарств одновременно, что, комментируя этот печальный факт, Александр Жарковский, профессор фармакологии Тартуского университета, любит в шутку спрашивать студентов-медиков: „Если человек потребляет 80 процентов своих лекарств за последние два года жизни, как долго он протянет или, наоборот, как быстро умрет из-за тех же лекарств?“. Шутка шуткой, а ведь тема сама по себе серьезная, пишет Maaleht.

Утро 83-летней Айно, проживающей на юге Эстонии, начинается с приема восьми таблеток. Затем она принимает четыре таблетки в обед, еще четыре вечером и три перед сном. Дочь Айно получает весь арсенал лекарств от семейной медсестры, поскольку пожилая мать давно находится в прострации. День за днем дочь готовит месячную порцию.

„Сердечные препараты, кровяное давление, холестерин, антидепрессанты. От диабета, таблетки для выведения воды, от головокружения, лекарство для желудка, болезнь ног“, — перечисляет дочь Айно мамины проблемы, требующие разных препаратов. „Когда я покупаю лекарства, аптекарь смеется: чтобы все это переваривать, надо иметь лошадиное здоровье.“

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