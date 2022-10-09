Поучительная история из бабушкиной аптечки: побочный эффект от прописанной врачом горы лекарств никто не проверял(1)
В пожилом возрасте мы глотаем столько разных лекарств одновременно, что, комментируя этот печальный факт, Александр Жарковский, профессор фармакологии Тартуского университета, любит в шутку спрашивать студентов-медиков: „Если человек потребляет 80 процентов своих лекарств за последние два года жизни, как долго он протянет или, наоборот, как быстро умрет из-за тех же лекарств?“. Шутка шуткой, а ведь тема сама по себе серьезная, пишет Maaleht.
Утро 83-летней Айно, проживающей на юге Эстонии, начинается с приема восьми таблеток. Затем она принимает четыре таблетки в обед, еще четыре вечером и три перед сном. Дочь Айно получает весь арсенал лекарств от семейной медсестры, поскольку пожилая мать давно находится в прострации. День за днем дочь готовит месячную порцию.