Поучительная история из бабушкиной аптечки: побочный эффект от прописанной врачом горы лекарств никто не проверял

В пожилом возрасте мы глотаем столько разных лекарств одновременно, что, комментируя этот печальный факт, Александр Жарковский, профессор фармакологии Тартуского университета, любит в шутку спрашивать студентов-медиков: „Если человек потребляет 80 процентов своих лекарств за последние два года жизни, как долго он протянет или, наоборот, как быстро умрет из-за тех же лекарств?“. Шутка шуткой, а ведь тема сама по себе серьезная, пишет Maaleht.