ФОТО | Саперы нашли в Ляэне-Вирумаа тысячу боеприпасов, большая часть которых сохраняли смертоносные свойства

По словам сапера центра разминирования Сил обороны фельдфебеля Марио Марипуу, он предложил проверить старую легенду, согласно которой в этих местах после Второй мировой войны захоронили боеприпасы с окрестных немецких складов. „Сходил на разведку, выяснил, что там что-то есть. Однако я и не думал, что мы найдем столько боеприпасов за один день“, – рассказал он.