Благодаря Нарвскому танку количество посетителей музея в Виймси увеличилось в пять раз

Как рассказала RusDelfi возглавляющая отдел информации и маркетинга Эстонского военного музея Сандра Нийнепуу, число посетителей экспозиции значительно увеличилось с тех пор, как Нарвский танк привезли в ангар военной техники музея в середине августа.

Числа изменились следующим образом:

В 2021 году в августе музей посетили 1426 человек, в сентябре - 959.

В 2022 году в августе в музее побывало 5597 человек, а на момент середины сентября -1780.

„Но нынешний год в целом был довольно хорошим с точки зрения количества посетителей, - отметила Нийнепуу. - В июле, например, нас посетили 3 908 человек“.



По словам женщины, популярность музея росла и раньше среди русскоговорящих. В июле количество русскоговорящих посетителей составляло 30% от общего числа. В августе же этот показатель вырос до 60%. Множество посетителей приезжали из других стран. Например, из Финляндии, Латвии, Швеции, Литвы и Украины.

„Конечно, видно, что многих посетителей интересует именно танк, - подтверждает Нийнепуу. - Но чаще всего они не ограничиваются осмотром танка, а проходят всю экспозицию. Многие русскоговорящие посетители, особенно семьи, высоко оценивали наш музей и обещали в будущем посетить нас вновь“.