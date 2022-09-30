30.09.2022, 07:36
В Таллинне автомобиль сбил на пешеходном переходе мальчика и уехал. Полиция ищет свидетелей(1)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Полиция ищет свидетелей аварии, произошедшей вчера в столичном районе Мустамяэ.
Авария произошла в 19:46 на перекрестке Сютисте теэ-Сыпрузе пст-Кескусе в Таллинне, где неустановленный пока легковой автомобиль при совершении поворота налево, по предварительным данным, наехал на девятилетнего мальчика, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.
Пешехода доставили в Таллиннскую детскую больницу. Водитель легкового автомобиля с места происшествия скрылся.
Полиция просит свидетелей данного ДТП позвонить по номеру 612 3000 или написать на имейл pohja.lmt@politsei.ee. Также полиция просит откликнуться водителя, который покинул место аварии.