ЧП и криминал
30.09.2022, 07:36

В Таллинне автомобиль сбил на пешеходном переходе мальчика и уехал. Полиция ищет свидетелей

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ФОТО: Tiit Blaat | Ekspress Meedia

Полиция ищет свидетелей аварии, произошедшей вчера в столичном районе Мустамяэ.

Авария произошла в 19:46 на перекрестке Сютисте теэ-Сыпрузе пст-Кескусе в Таллинне, где неустановленный пока легковой автомобиль при совершении поворота налево, по предварительным данным, наехал на девятилетнего мальчика, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Пешехода доставили в Таллиннскую детскую больницу. Водитель легкового автомобиля с места происшествия скрылся.

Полиция просит свидетелей данного ДТП позвонить по номеру 612 3000 или написать на имейл pohja.lmt@politsei.ee. Также полиция просит откликнуться водителя, который покинул место аварии.

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