В Таллинне автомобиль сбил на пешеходном переходе мальчика и уехал. Полиция ищет свидетелей

Авария произошла в 19:46 на перекрестке Сютисте теэ-Сыпрузе пст-Кескусе в Таллинне, где неустановленный пока легковой автомобиль при совершении поворота налево, по предварительным данным, наехал на девятилетнего мальчика, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.