Власти Таллинна нашли причину загрязнения на пляже Штромки

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, на основании результатов исследования можно предположить, что загрязнение нефтепродуктами происходит из старого трубопровода, куда десятки лет назад попало загрязнение из котельных, работающих на жидком топливе.

„Данные за 1984 год демонстрируют, что заброшенная труба, идущая с востока от продолжения улицы Пухангу, доходит прямо до береговой линии“, — пояснила старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап. Находящееся под песком нефтяное загрязнение оставалось незамеченным годами, но, вероятно, из-за того, что море смыло песок c источника загрязнения, в воду стали просачиваться остатки нефтепродуктов.

Согласно рекомендации экспертов из предприятия OÜ REI Geotehnika, которые провели исследование, работы по ликвидации следует проводить при низком уровне воды, когда загрязненная территория будет на суше, или же зимой, когда морская вода замерзнет до дна.

В ходе исследований в грунте пробурили 21 скважину и взяли пробы грунта. Образцы отправили в лабораторию экологической и аналитической химии Эстонского центра исследований окружающей среды. В пробах выявили содержание нефтепродуктов и полиароматических углеводородных соединений. Полиароматические углеводороды попадают в окружающую среду, например, с асфальтом, разливами нефти, а также как побочный продукт сжигания топлива.

Результаты исследований — данные для составления плана санации и ликвидации загрязнения. Управа Пыхья-Таллинна подготавливает тендеры на проведение необходимых работ.

Центр инвестиций в окружающую среду (KIK) в значительной степени финансирует проведение исследования загрязнения на пляже Штромка, составление плана ликвидации и ликвидацию загрязнения.