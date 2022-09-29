Правительство одобрило реформу пенсий, назначаемых на льготных условиях. Что изменится?(2)
На сегодняшнем заседании правительство одобрило и представило Рийгикогу законопроект, которым завершается реформа льготных профессиональных пенсий.
Согласно законопроекту, накопление льготного стажа возможно до 2030 или 2036 года, при этом льготные пенсии будут по-прежнему назначаться и выплачиваться всем, кто к этому времени выполнил требования по трудовому стажу.
Согласно законопроекту, до требуемого льготного трудового стажа следует доработать как минимум половину.
Если требуемый стаж составляет до 12 лет и 6 месяцев (например, для моряков, руководителей работ и т. д.), дополнительный трудовой стаж может быть получен до конца 2030 г., а если требуемый срок больше (например, для балерин), дополнительный стаж может быть получен до конца 2036 года.
Еще более длительный переход, до конца 2049 года, предусмотрен для лиц, работающих в сфере подземной и открытой добычи, переработки и обогащения сланца.
В этом году Центральный союз работодателей Эстонии, Центральный союз профсоюзов Эстонии и Министерство социальных дел подписали соглашение доброй воли о проведении реформы.
„Проводя реформу пенсий, назначаемых на льготных условиях, мы делаем большой шаг к тому, чтобы в будущем гарантировать работникам пенсии, которые зависят от их вклада и обеспечивают им достойную жизнь, – заявила министр социальной защиты Сигне Рийсало. – Чтобы дать людям ощущение безопасности, мы предусмотрели длительный переходный период, который позволяет получить недостающий для назначения льготной пенсии стаж или подготовиться к смене карьеры“.
„Осуществляя реформу, мы опираемся на трехстороннее соглашение о доброй воле между профсоюзами, работодателями и государством, которое осовременивает гражданские гарантии. Вместо крошечной пожизненной пенсии мы предлагаем программу изменения профессиональной карьеры, благодаря которой можно жить более полноценной жизнью, а также простую процедуру выявления профессиональных заболеваний, требующих дополнительной компенсации. Соглашение должно быть реализовано в полном объеме, и хотя этот законопроект касается только пенсий, у министра труда уже есть план точного согласования новых гарантий“, — заявил министр охраны здовровья и труда Пеэп Петерсон.
„По мнению работодателей, эта реформа неизбежна, поскольку вклад предприятий и развитие технологий позволяют предотвратить потерю здоровья работниками, а на рынке труда необходим каждый человек. В связи с изменениями в рабочей и экономической среде важно, чтобы обучение и, при необходимости, смена профессии стали естественной частью развития карьеры. Нынешние льготные и специальные пенсии и поддерживающее их мировоззрение этому не способствовали, однако реформа даст необходимый импульс, чтобы его изменить“, – сказал председатель Центрального союза работодателей Эстонии Арто Аас.
По словам председателя Центрального союза профсоюзов Яана-Хендрика Тоомеля, важно, чтобы людям, которых коснется реформа профессиональных пенсий, получаемых на льготных основаниях, было гарантировано эффективное и доступное обучение для смены карьеры, не менее важную роль играет и выявление профессиональных заболеваний.
Помимо длительного переходного периода реформы, государство также планирует способствовать предотвращению выпадания человека с рынка труда по состоянию здоровья. В середине сентября министерство направило на утверждение разработанное в сотрудничестве с социальными партнерами предложение по созданию новой системы профилактики профессиональной нетрудоспособности.
В прошлом году в Эстонии насчитывалось 29 000 получателей пенсии по старости на льготных условиях, а дополнительные расходы по ранее выплаченной им пенсии составляли 33 миллиона евро в год. 2400 человек получали пенсии за выслугу, дополнительные расходы по выплатам составили 10,2 млн евро в год.
Кроме Эстонии, только Хорватия пока не реформировала государственную систему начисления льготных пенсий, которая восходит к середине прошлого века. Первые шаги по отказу от подобной системы были сделаны в 2003 году: члены Рийгикогу 10-го созыва больше не могли накапливать стаж работы, необходимый для получения льготной пенсии.