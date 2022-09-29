Правительство одобрило реформу пенсий, назначаемых на льготных условиях. Что изменится?

„Осуществляя реформу, мы опираемся на трехстороннее соглашение о доброй воле между профсоюзами, работодателями и государством, которое осовременивает гражданские гарантии. Вместо крошечной пожизненной пенсии мы предлагаем программу изменения профессиональной карьеры, благодаря которой можно жить более полноценной жизнью, а также простую процедуру выявления профессиональных заболеваний, требующих дополнительной компенсации. Соглашение должно быть реализовано в полном объеме, и хотя этот законопроект касается только пенсий, у министра труда уже есть план точного согласования новых гарантий“, — заявил министр охраны здовровья и труда Пеэп Петерсон .

„Проводя реформу пенсий, назначаемых на льготных условиях, мы делаем большой шаг к тому, чтобы в будущем гарантировать работникам пенсии, которые зависят от их вклада и обеспечивают им достойную жизнь, – заявила министр социальной защиты Сигне Рийсало . – Чтобы дать людям ощущение безопасности, мы предусмотрели длительный переходный период, который позволяет получить недостающий для назначения льготной пенсии стаж или подготовиться к смене карьеры“.

В этом году Центральный союз работодателей Эстонии, Центральный союз профсоюзов Эстонии и Министерство социальных дел подписали соглашение доброй воли о проведении реформы.

Еще ​​более длительный переход, до конца 2049 года, предусмотрен для лиц, работающих в сфере подземной и открытой добычи, переработки и обогащения сланца.

Если требуемый стаж составляет до 12 лет и 6 месяцев (например, для моряков, руководителей работ и т. д.), дополнительный трудовой стаж может быть получен до конца 2030 г., а если требуемый срок больше (например, для балерин), дополнительный стаж может быть получен до конца 2036 года.

Согласно законопроекту, накопление льготного стажа возможно до 2030 или 2036 года, при этом льготные пенсии будут по-прежнему назначаться и выплачиваться всем, кто к этому времени выполнил требования по трудовому стажу.

„По мнению работодателей, эта реформа неизбежна, поскольку вклад предприятий и развитие технологий позволяют предотвратить потерю здоровья работниками, а на рынке труда необходим каждый человек. В связи с изменениями в рабочей и экономической среде важно, чтобы обучение и, при необходимости, смена профессии стали естественной частью развития карьеры. Нынешние льготные и специальные пенсии и поддерживающее их мировоззрение этому не способствовали, однако реформа даст необходимый импульс, чтобы его изменить“, – сказал председатель Центрального союза работодателей Эстонии Арто Аас.

По словам председателя Центрального союза профсоюзов Яана-Хендрика Тоомеля, важно, чтобы людям, которых коснется реформа профессиональных пенсий, получаемых на льготных основаниях, было гарантировано эффективное и доступное обучение для смены карьеры, не менее важную роль играет и выявление профессиональных заболеваний.

Помимо длительного переходного периода реформы, государство также планирует способствовать предотвращению выпадания человека с рынка труда по состоянию здоровья. В середине сентября министерство направило на утверждение разработанное в сотрудничестве с социальными партнерами предложение по созданию новой системы профилактики профессиональной нетрудоспособности.

В прошлом году в Эстонии насчитывалось 29 000 получателей пенсии по старости на льготных условиях, а дополнительные расходы по ранее выплаченной им пенсии составляли 33 миллиона евро в год. 2400 человек получали пенсии за выслугу, дополнительные расходы по выплатам составили 10,2 млн евро в год.

Кроме Эстонии, только Хорватия пока не реформировала государственную систему начисления льготных пенсий, которая восходит к середине прошлого века. Первые шаги по отказу от подобной системы были сделаны в 2003 году: члены Рийгикогу 10-го созыва больше не могли накапливать стаж работы, необходимый для получения льготной пенсии.