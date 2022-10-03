ВИДЕО | Дни вакансий в Таллинне: „Дай Бог мне позвонят!“

В Таллине прошел очередной день вакансий. На этот раз четырнадцать работодателей искали сотрудников в самые различные различные сферы. Одна из востребованных — обслуживание. Особое внимание на мероприятии было приковано к тем предложениям, где эстонский язык не требовался. Такие вакансии были интересны, в первую очередь, украинским беженцам. Почему такие ярмарки важны для людей и кто же сейчас в активном поиске работы - в материале RusDelfi.