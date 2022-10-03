ВИДЕО | Дни вакансий в Таллинне: „Дай Бог мне позвонят!“(2)
В Таллине прошел очередной день вакансий. На этот раз четырнадцать работодателей искали сотрудников в самые различные различные сферы. Одна из востребованных — обслуживание. Особое внимание на мероприятии было приковано к тем предложениям, где эстонский язык не требовался. Такие вакансии были интересны, в первую очередь, украинским беженцам. Почему такие ярмарки важны для людей и кто же сейчас в активном поиске работы - в материале RusDelfi.
По мнению представителей работодателей, участвующих в мероприятии, встречи такого формата помогают людям удобнее и быстрее найти работу. Это подтверждают и сами потенциальные работники, зачастую боясь подавать резюме онлайн и идти на собеседование. Неформальная обстановка помогает задать все волнующие вопросы.
На учете в Кассе по безработице в Эстонии сейчас числится около пяти тысяч связанных с Украиной и получивших международную защиту лиц. Украинские беженцы составляют 11,5 процента всех зарегистрированных безработных. Сама же Касса по безработице предлагает на данный момент 5917 вакансий.
Такие дни вакансий проводятся на регулярной основе. В том числе и в регионах.