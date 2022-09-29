ВИДЕО | Кая Каллас о британских военных: у нас с Борисом Джонсоном было понимание, что временные силы останутся до конца войны

Вчера ряд СМИ сообщил, что Великобритания вернет домой половину своих солдат, проходящих сегодня службу в Эстонии. Как мы должны на это реагировать, стоит ли беспокоиться?

Великобритания направила сюда дополнительные силы. Те войска, что находятся здесь постоянно, останутся. Они прислали сюда дополнительные силы и сразу же сказали, что это временно. Я говорила с тогдашним премьер-министром (Борисом Джонсоном - ред.) и у нас было однозначное понимание, что это „временно“ не может закончится, пока не закончится война в Украине. У нас с ним было такое понимание, но в данный момент... Нас на политическом уровне об этом решении не известили, хотя изначально в самом деле был разговор, что они здесь временно.

Украинской войне конца не видно, а в самом ли деле присутствие этих британских войск для нас по-прежнему необходимо?

Для нас очень важна способность к развертыванию. Британия направила сюда больше огневой силы, чем когда-либо раньше. Мы договорились также о том, что сюда будут направлены подразделения в размере дивизии. Это означает, что эти солдаты не обязательно должны быть постоянно здесь. Здесь есть возможности для развертывания и единая руководящая структура, то есть они могут размещаться, к примеру, в Манчестере, но они знают, что при необходимости они сразу же прибудут сюда. Мы должны понимать, что для стран-членов НАТО размещение войск в другой стране очень затратно. Поэтому и предложили различные решения, которые бы обеспечивали нашу защиту, но были меньшей нагрузкой для налогоплательщиков других стран.

В британской прессе пишут, что степень опасности сейчас оценивается ниже, чем раньше. Россия сейчас не представляет для нас такой большой опасности?

Нет, я так не думаю. Как я говорю, на политическом уровне о таком решении нас не извещали. Эта утечка была на рабочем уровне, политики должны в итоге эти решения подтвердить. Оценка опасности у нас точно не изменилась.