День в тюрьме „под прикрытием“: в исправительных заведениях Эстонии дефицит почти двухсот охранников. Что не так с этой работой?

7.45 – Узнала, что в настоящее время в Таллиннской тюрьме содержится 815 заключенных, и если найдутся подходящие кандидатуры, директор Ханнес Лийвак немедленно наймет еще 30 тюремных охранников. Директор вспомнил, что пару десятков лет назад надзирателей было достаточно. Это был 2003 год, тогда изобилие охранников возникло в результате слияния „Батарейной“ тюрьмы и тюрьмы на улице Магазини.

Перед тем, как войти в бетонную крепость, вы должны оставить свой телефон. Отсутствие свежих новостей и связи с внешним миром стало одним из самых жестких испытаний последующих 14 часов. Я думала, что не настолько телефонозависима.

7.15 – контроль, контроль, контроль для всех без исключения. Двери тюрьмы открываются для персонала, гостей и других лиц после тщательной проверки безопасности.

В общем, так и случилось, я провела 13 часов из 14-часовой смены тюремного охранник а без эксцессов, как рассказывали. Но конец дня меня шокировал.

Позже меня уверяли, что дневные смены в тюрьме, как правило, достаточно рутинны и спокойно перетекают в вечерние. Но всегда нужно быть готовым к любой ситуации, даже к самой худшей. И, разумеется, проблемы обычно возникают с последним часом...

Кайли сидела на кровати с полиэтиленовым пакетом на голове, в целлофане была дыра, которую заключенная проделала для дыхания. Очевидно, что целью Кайли был не суицид, а желание привлечь внимание охраны.

Кайли находится под особым наблюдением, и я первая в караулке заметила полиэтиленовый пакет на голове заключенной. Тут же все трое охранниц бросились в камеру Кайли, старшая, Сигре, распахнула дверь и вошла.

Но теперь, кажется, все — с нее достаточно. Кайли уселась на краю кровати и напялила на голову белый полиэтиленовый пакет.

Это было дело рук заключенной Кайли (имя изменено - Э. В.). Она постоянно стучит в окно всевозможными предметами, чтобы напугать играющих на улице детей двух женщин-заключенных. Нервы у Кайли регулярно сдают, однажды она уже вызывала охрану и жаловалась на играющих ребятишек.

История журналиста, побывавшего в роли тюремного надзирателя, — первая часть осеннего сериала Maaleht. В нем репортер выходит на один день на работу, на которой платят хорошую зарплату, а людей все равно не хватает.

8.00 – появилась возможность познакомиться с заключенными. Сначала с женщинами, потому что я „привязана“ к Сигре, старшему охраннику желтого, или женского дома, когда она совершает свой ежечасный обход, чтобы убедиться: никто не сбежал и не нуждается в помощи.

8.30 – для меня стало полной неожиданностью, что заключенные не совершили в мой адрес, эдакой девочки-припевочки, никаких агрессивных действий (никто из них не обещал меня порешить или, выйдя на свободу, найти и все равно порешить). Неужели все, что вы видели в голливудских боевиках, неправда?!

Однако такая „свежатинка“, как я, вызвала в тюрьме много пристальных взглядов. Правда, больше внимания привлекла камера, которую нес сопровождавший меня фотограф. Некоторых заключенных камера смущала, у других наоборот, вызывала скрытое стремление покрасоваться. К разочарованию уважаемых читателей Maaleht, у меня нет фотографий заключенных, позирующих на камеру. Так требует закон.

Лучшие кадры получились, когда женщины разошлись по рабочим местам. В тюрьме не заставляют работать, но большинство делает это добровольно. Как объяснил мне один заключенный , который, как выяснилось позже, до тюрьмы был торговцем кокаином, во время работы время идет быстрее. Поэтому те, кто работает, довольны. На заработанные деньги два раза в месяц заключенные могут делать заказы в магазине и даже жить в роскоши, получив в камеру личный телевизор.

Работа в Таллиннской тюрьме проста и незатейлива. Например, женщины заворачивают в полиэтилен одноразовую посуду, которая, судя по этикеткам, идет на латвийский рынок. Мужчины могут коротать свои дни в прачечной, на кухне, столярничать или заниматься сваркой.

9.00–10.45 – Безумный сон. Я сижу в комнате охраны, единственном комфортно кондиционируемом помещением в тюрьме, и даже представить себе не могу, как буду бодрствовать следующие по меньшей мере десять часов.