Взломы в частных домах и магазинах – проявления экономического кризиса?(2)
На прошлой неделе охранники несколько раз реагировали на попытки взлома, некоторые из которых были совершено в то время, когда хозяева были дома.
На прошлой неделе охранники получили сигнал о взломе, поступивший из частного дома в Харьюмаа. На месте происшествия выяснилось, что хозяин был дома, когда воры попытались открыть дверь гаража, поднимаемую вверх. Когда сработала сигнализация, он увидел, как неизвестные убежали к машине, стоявшей неподалеку, и быстро уехали на ней. „Поэтому мы советуем активировать охранную систему, даже когда вы дома. Ставьте под охрану подсобные помещения или, например, активируйте охранную систему, когда идете ночью спать“, – посоветовал руководитель коммуникационного отдела G4S Eesti Максим Тууль и добавил, что всего день спустя попытка проникновения в частный дом была предпринята и в Кохтла-Ярве. Прибыв на объект, отреагировавшие на сигнал тревоги охранники обнаружили, что забор сломан, а дверь сарая открыта. „По предварительным данным, из сарая пропали дрова“, – сказал Тууль.
Помимо частных домов, воров интересовали и продуктовые магазины. Например, в выходные патруль отреагировал на сигнал о взломе, поступивший из продуктового магазина в одном из поселков в Тартумаа – окно магазина было разбито. Как выяснилось, сработавшая сигнализация спугнула воров и они ушли без товара, однако оставленный на полу в магазине алкоголь выдавал их намерения. Также прибывшие на место происшествия полицейские отметили, что в тот вечер этот магазин был не единственной целью взломщиков. „Полиция нашла на автобусной остановке неподалеку от магазина незапертый автомобиль предполагаемых взломщиков, в транспортном средстве находились корзины с алкоголем, украденные из другого магазина, расположенного поблизости“, – сказал Тууль.