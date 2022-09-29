Взломы в частных домах и магазинах – проявления экономического кризиса?

На прошлой неделе охранники получили сигнал о взломе, поступивший из частного дома в Харьюмаа. На месте происшествия выяснилось, что хозяин был дома, когда воры попытались открыть дверь гаража, поднимаемую вверх. Когда сработала сигнализация, он увидел, как неизвестные убежали к машине, стоявшей неподалеку, и быстро уехали на ней. „Поэтому мы советуем активировать охранную систему, даже когда вы дома. Ставьте под охрану подсобные помещения или, например, активируйте охранную систему, когда идете ночью спать“, – посоветовал руководитель коммуникационного отдела G4S Eesti Максим Тууль и добавил, что всего день спустя попытка проникновения в частный дом была предпринята и в Кохтла-Ярве. Прибыв на объект, отреагировавшие на сигнал тревоги охранники обнаружили, что забор сломан, а дверь сарая открыта. „По предварительным данным, из сарая пропали дрова“, – сказал Тууль.