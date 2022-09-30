Новости Эстонии
30.09.2022, 09:45

Сапера наказали за то, что перепостил оскорбительный мем с участием премьер-министра

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ДОЛЖНОСТЬ ОБЯЗЫВАЕТ: человек, работающий в публичном секторе, должен тщательно продумывать, какие сообщения публиковать в социальных сетях.
ДОЛЖНОСТЬ ОБЯЗЫВАЕТ: человек, работающий в публичном секторе, должен тщательно продумывать, какие сообщения публиковать в социальных сетях.
ФОТО: Kiur Kaasik | Ekspress Meedia

Сапера наказали за то, что поделился мемом в соцсетях. Он подал в суд на своего работодателя, чтобы прояснить: действительно ли обмен мемами — это то, что может повлиять на службу и Спасательный департамент? - пишет Eesti Ekspress.

Все началось с фотоколлажа. На нем была изображена тонущая премьер-министр. Был на картинке и другой персонаж: он не протянул премьер-министру руку помощи, а вместо этого помочился в ее сторону.

Этим фото поделился со своим комментарием главный сапер Южно-эстонского центра разминирования. Он сделал это в закрытой группе Facebook. Однако информация о снимке и комментарии сапера дошла до его работодателя. Картинка, предназначенная для закрытой группы, была в открытом доступе у его коллеги, а оттуда совершила путешествие в поле зрения работодателя. Генеральному директору Спасательного департамента она смешной не показалась. Наоборот.

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