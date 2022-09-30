Сапера наказали за то, что перепостил оскорбительный мем с участием премьер-министра

Все началось с фотоколлажа. На нем была изображена тонущая премьер-министр . Был на картинке и другой персонаж: он не протянул премьер-министру руку помощи, а вместо этого помочился в ее сторону.

Этим фото поделился со своим комментарием главный сапер Южно-эстонского центра разминирования. Он сделал это в закрытой группе Facebook. Однако информация о снимке и комментарии сапера дошла до его работодателя. Картинка, предназначенная для закрытой группы, была в открытом доступе у его коллеги, а оттуда совершила путешествие в поле зрения работодателя. Генеральному директору Спасательного департамента она смешной не показалась. Наоборот.