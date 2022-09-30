30.09.2022, 09:45
Сапера наказали за то, что перепостил оскорбительный мем с участием премьер-министра(35)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Сапера наказали за то, что поделился мемом в соцсетях. Он подал в суд на своего работодателя, чтобы прояснить: действительно ли обмен мемами — это то, что может повлиять на службу и Спасательный департамент? - пишет Eesti Ekspress.
Все началось с фотоколлажа. На нем была изображена тонущая премьер-министр. Был на картинке и другой персонаж: он не протянул премьер-министру руку помощи, а вместо этого помочился в ее сторону.