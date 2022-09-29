Стальнухин появился на ТВ и сравнил русскоязычных в Эстонии с рабами

„Если можно, я бы провел одну историческую параллель, - предложил в эфире Михаил Стальнухин. - Мне кажется, что демократия в нашей стране очень напоминает демократию в Древней Греции, где в одном городе-государстве есть небольшая группа привилегированных руководителей“. В Эстонии, по словам политика, это 300-400 человек - власть в Рийгикогу, канцлеры, люди на высоких должностях и так далее. „Они руководят всем остальным народом. Среди народа также есть рабы, которых в Древней Греции называли домашними животными, никакой разницы между этими рабами и животными греки не делали. Этими рабами просто манипулируют, чтобы остальной народ, в нашем случае это три четверти, видел, что произойдет, если ты будешь думать иначе, высказываться иначе и так далее“, - заявил бывший центрист.



В ответ на это ведущий передачи Урмас Вайно поспорил с тем, что в Эстонии нет демократии: „Ведь то, что вас исключили из партии, не означает, что вы больше не являетесь членом Рийгикогу, вы сможете подать заявку снова. Я понимаю, что в контексте партии это действительно может быть критичным, но нельзя говорить, что здесь нет демократии. В другой демократии вы бы, может, уже выпали из окна, на что бы сказали, что это несчастный случай“.



В ответ Михаил Стальнухин привел в пример вопрос перевода образования на эстонский язык. „Что бы вы сказали, если бы государство приняло решение в отношении ваших детей, без какого-либо обсуждения с вами? - спросил он у ведущего. - Именно это сейчас в Эстонии и происходит, декларируется переход на эстонский язык обучения“. Стальнухин добавил, что в 2002-м парламент проголосовал за предложенные им в закон поправки. В них, с его слов, было написано, что переход на гимназической ступени будет происходить тогда, когда будет выполнено три пункта: