Стальнухин появился на ТВ и сравнил русскоязычных в Эстонии с рабами(72)
Депутат Рийгикогу Михаил Стальнухин впервые после исключения из Центристской партии появился в большом телеэфире. В передаче ERR „UV Faktor“ о том, как война в Украине повлияла на русскоязычных в Эстонии, экс-центрист сравнил положение русскоязычных в Эстонии с положением рабов в Древней Греции.
„Если можно, я бы провел одну историческую параллель, - предложил в эфире Михаил Стальнухин. - Мне кажется, что демократия в нашей стране очень напоминает демократию в Древней Греции, где в одном городе-государстве есть небольшая группа привилегированных руководителей“. В Эстонии, по словам политика, это 300-400 человек - власть в Рийгикогу, канцлеры, люди на высоких должностях и так далее. „Они руководят всем остальным народом. Среди народа также есть рабы, которых в Древней Греции называли домашними животными, никакой разницы между этими рабами и животными греки не делали. Этими рабами просто манипулируют, чтобы остальной народ, в нашем случае это три четверти, видел, что произойдет, если ты будешь думать иначе, высказываться иначе и так далее“, - заявил бывший центрист.
В ответ на это ведущий передачи Урмас Вайно поспорил с тем, что в Эстонии нет демократии: „Ведь то, что вас исключили из партии, не означает, что вы больше не являетесь членом Рийгикогу, вы сможете подать заявку снова. Я понимаю, что в контексте партии это действительно может быть критичным, но нельзя говорить, что здесь нет демократии. В другой демократии вы бы, может, уже выпали из окна, на что бы сказали, что это несчастный случай“.
В ответ Михаил Стальнухин привел в пример вопрос перевода образования на эстонский язык. „Что бы вы сказали, если бы государство приняло решение в отношении ваших детей, без какого-либо обсуждения с вами? - спросил он у ведущего. - Именно это сейчас в Эстонии и происходит, декларируется переход на эстонский язык обучения“. Стальнухин добавил, что в 2002-м парламент проголосовал за предложенные им в закон поправки. В них, с его слов, было написано, что переход на гимназической ступени будет происходить тогда, когда будет выполнено три пункта:
Когда оканчивающие среднюю школу будут владеть языком на нужном уровне;
Когда языком будут владеть все учителя;
Когда для перехода будут учебные материалы.
Стальнухин высказал мнение, что с тех пор никто и пальцем не двинул, чтобы в этом направлении что-то произошло. „И сейчас приходят сообщения о том, что 2000 учителей не отвечают языковым требованиям, - возмутился он. - При этом говорят о переходе на эстонский язык. В ситуации, когда даже в эстонских школах сейчас большой дефицит учителей“.